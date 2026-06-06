  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Steinschlag Wanderer stürzt am Dent de Brenleire FR 200 Meter in die Tiefe

SDA

6.6.2026 - 18:39

Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall amam Dent de Brenleire.
Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall amam Dent de Brenleire.
Kantonspolizei Freiburg

Ein 29-jähriger Wanderer ist am Samstagmorgen am Dent de Brenleire im Kanton Freiburg tödlich verunfallt. Der Mann stürzte beim Abstieg auf der Nordseite des Berges rund 200 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Keystone-SDA

06.06.2026, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Abstieg vom Dent de Lys im Kanton Freiburg ist ein 29-jähriger Wanderer tödlich verunfallt.
  • Er stürzte auf der Nordseite des Berges rund 200 Meter in die Tiefe.
  • Eine Rettungskolonne und die Rega konnten den Verunfallten nur noch tot bergen.
Mehr anzeigen

Der Mann war kurz nach 10.00 Uhr mit einem gleichaltrigen Begleiter unterwegs. Die beiden Freiburger befanden sich auf dem Abstieg auf der Nordseite. Mutmasslich wurde die Zweiergruppe von einem Steinschlag überrascht, wie die Kantonspolizei schrieb. Dabei sei einer der Männer ausgerutscht und abgestürzt.

Eine Rettungskolonne und die Rega konnten den Verunfallten nur noch tot bergen. Alpinermittler der Kantonspolizei haben eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.

Meistgelesen

5 schockierende Details über den King of Pop
Schwingerkönig Orlik und Grünen-Politikerin verkünden ihre Liebe
«Zeit, den Krieg zu beenden»: Ukraine greift Russland erneut massiv mit Drohnen an
Die Ruag wird in Emmen nur drei F-35 zusammenbauen
Ricardo Rodriguez: «Ich bin offen für alles – auch für Dubai, Katar die USA oder Japan»