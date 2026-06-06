Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall amam Dent de Brenleire. Kantonspolizei Freiburg

Ein 29-jähriger Wanderer ist am Samstagmorgen am Dent de Brenleire im Kanton Freiburg tödlich verunfallt. Der Mann stürzte beim Abstieg auf der Nordseite des Berges rund 200 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Abstieg vom Dent de Lys im Kanton Freiburg ist ein 29-jähriger Wanderer tödlich verunfallt.

Er stürzte auf der Nordseite des Berges rund 200 Meter in die Tiefe.

Eine Rettungskolonne und die Rega konnten den Verunfallten nur noch tot bergen. Mehr anzeigen

Der Mann war kurz nach 10.00 Uhr mit einem gleichaltrigen Begleiter unterwegs. Die beiden Freiburger befanden sich auf dem Abstieg auf der Nordseite. Mutmasslich wurde die Zweiergruppe von einem Steinschlag überrascht, wie die Kantonspolizei schrieb. Dabei sei einer der Männer ausgerutscht und abgestürzt.

Eine Rettungskolonne und die Rega konnten den Verunfallten nur noch tot bergen. Alpinermittler der Kantonspolizei haben eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.