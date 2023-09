Drei Geschenksets, drei Geburtstagskuchen? Drei Schwestern in Florida sind fast gleich alt und haben am gleichen Tag Geburtstag. IMAGO/Zoonar

Der 3. September ist offenbar der Glückstag einer Familie in Florida: Alle drei Töchter sind am gleichen Tag geboren – in drei verschiedenen Jahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Schwestern in Florida sind innerhalb von vier Jahren geboren – und sie haben am gleichen Tag Geburtstag.

Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass drei Geschwister das gleiche Geburtsdatum haben, liegt bei 48.627.125 zu 1. Mehr anzeigen

Jasmine wurde am 3. September 2020 geboren. Ihre Schwester Jessica am 3. September 2021. Und Juliet kam am 3. September 2023 auf die Welt. Die drei Schwestern können also ihren Geburtstag immer gleichzeitig feiern.

«Keine Ahnung wieso, aber der 3. September ist der Glückstag unserer Familie», sagt Familienvater Jeremy Turner. Die Geburtstage seien nicht geplant gewesen, sondern Zufall, versichert er in der Washington Post». Seine Frau habe immer natürlich entbunden.

Drei Geschwister, die am gleichen Tag Geburtstag haben, das mag selten sein, unmöglich ist es aber nicht.

Roger Heath-Brown, emeritierter Professor der Mathematik an der Universität Oxford, sagte der «Daily Mail» im Jahr 2010, die Wahrscheinlichkeit, dass drei Geschwister das gleiche Geburtsdatum haben, liege bei 48.627.125 zu 1.

«Wir nennen es unser dreifaches Wunder», sagt Mutter Sauhry Turner. Die Eltern planen für nächstes Jahr bereits eine grosse Geburtstagsparty. Künftig werde es drei Geschenksets geben, verrät der Vater, bei drei Kuchen sei er sich aber noch nicht sicher. «Wir überlegen immer noch, wie wir ‹Happy Birthday› singen sollen», sagt er. «Es sind ja einige Namen, die wir da unterbringen müssen»