Zwischen Zuganhängern eingeklemmt 30-Jähriger wird bei Rangierarbeiten in Frauenfeld getötet

SDA

21.9.2025 - 11:11

Der Mann wurde zwischen zwei Zuganhängern eingeklemmt. (Symbolbild)
Der Mann wurde zwischen zwei Zuganhängern eingeklemmt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein 30-jähriger Rangierarbeiter wurde am Freitagabend in Frauenfeld zwischen zwei Zuganhängern eingeklemmt und starb trotz sofortiger Hilfe noch am Unfallort.

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frauenfeld ist am Samstag ein 30-jähriger Rangierarbeiter zwischen zwei Zuganhängern eingeklemmt worden.
  • Trotz sofortiger Reanimation und Hilfe des Rettungsdienstes verstarb der Mann noch am Unfallort.
  • Polizei, Staatsanwaltschaft und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust klären nun den genauen Unfallhergang ab.
Mehr anzeigen

In Frauenfeld ist am Samstag ein 30-jähriger Rangierarbeiter tödlich verletzt worden. Der Mann wurde zwischen zwei Zuganhängern eingeklemmt.

Trotz Reanimationsmassnahmen und sofortiger Hilfe des Rettungsdienstes sei der Schweizer noch auf der Unfallstelle gestorben, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mit.

Der genaue Unfallhergang wird nun von Polizei und Staatsanwaltschaft sowie von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust abgeklärt.

