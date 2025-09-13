  1. Privatkunden
Lkw-Unfall mit verheerenden Folgen 30 Meter hohe Flammen über Mexiko-Stadt

Von Luna Pauli

13.9.2025

Ein LKW Unfall mit verheerenden Folgen: 30 Meter hohe Flammen über Mexiko-Stadt

Ein LKW Unfall mit verheerenden Folgen: 30 Meter hohe Flammen über Mexiko-Stadt

Nahe der Concordia-Brücke in Mexiko-Stadt kam es am 10. September 2025 zu einem schweren Unfall, dessen Ausmass erst nach und nach sichtbar wurde. Ein LKW, gefüllt mit Flüssiggas, kippte um und explodierte.

12.09.2025

Nahe der Concordia-Brücke in Mexiko-Stadt kam es am 10. September 2025 zu einem schweren Unfall, dessen Ausmass erst nach und nach sichtbar wurde. Ein LKW, gefüllt mit Flüssiggas, kippte um und explodierte.

Von Luna Pauli

13.09.2025, 21:51

13.09.2025, 21:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Tanklastwagen explodierte in Iztapalapa, es entstanden 30 Meter hohe Flammen.
  • Es gab mehrere Tote, dutzende Verletzte und Zerstörungen.
  • Die Regierung sichert den Betroffenen medizinische, psychologische und finanzielle Hilfe zu und kündigt strengere Vorschriften für Gefahrguttransporte an.
Mehr anzeigen

In Mexiko-Stadt kippte ein Tanklastwagen mit einem Fassungsvermögen von 49'500 Litern Flüssiggas unter der Concordia-Brücke in Iztapalapa um. Kurz darauf entzündete sich die Gasladung. Insgesamt 18 Fahrzeuge gerieten in Brand, dutzende Menschen wurden verletzt und weitere acht starben.

Reaktion der Behörden

Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, kündigte eine umfassende Untersuchung durch die Generalstaatsanwaltschaft an. Als mögliche Ursache gilt unter anderem überhöhte Geschwindigkeit; auch die Einhaltung von Sicherheitsauflagen wird überprüft. Der Fahrer des Tankwagens überlebte schwer verletzt und wird medizinisch behandelt. Den Familien der Opfer wurde medizinische, psychologische und finanzielle Unterstützung zugesichert. Zudem plant die Regierung, die Vorschriften für Gefahrguttransporte zu verschärfen, um ähnliche Katastrophen künftig zu verhindern.

Um die Ausmasse der Explosion zu sehen schaue dir das Video oben an.

