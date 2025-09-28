40-Jähriger überschlägt sich mit Auto auf Landstrasse und stirbt

BRK News

Am späten Samstagabend gerät ein Autofahrer auf der Landstrasse bei Endingen AG von der Fahrbahn, überschlägt sich und stirbt – ohne Zeugen. Ein Jagdaufseher entdeckt später das auf der Seite liegende Fahrzeug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 40-jähriger Mann verunglückt am Samstagabend auf der Landstrasse zwischen Endingen AG und Würenlingen AG tödlich.

Er gerät über die Gegenfahrbahn auf eine Wiese, touchiert einen Baum, dann überschlägt sich sein Fahrzeug.

Ein Jagdaufseher entdeckte das Fahrzeug später, der Mann war aus dem Wagen geschleudert und darunter eingeklemmt worden. Mehr anzeigen

Niemand bekommt den Unfall mit, als er passiert. Am späten Samstagabend, kurz nach 22:30 Uhr, gerät ein Mann mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen von seiner Fahrbahn, überquert die Gegenfahrbahn, fährt über eine Wiese, streift einen Baum, schleudert in einen Kartoffelacker und überschlägt sich.

Später entdeckt ein Jagdaufseher, unterwegs zu einer Wildschweinkontrolle, das auf der Seite liegende Fahrzeug. Sofort alarmiert er die Polizei. Die erste Patrouille am Unfallort erkennt, dass eine Person unter dem Auto liegt. Offenbar ist der Mann aus dem Auto geschleudert und unter diesem eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr trifft ein, stellt das Auto zurück auf die Räder. Und jetzt ist klar: Für den Verunfallten kommt jede Hilfe zu spät. Er wurde 40 Jahre alt und stammte aus der Gegend.

Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau sichern die Spuren und dokumentierten die Unfallstelle. Die Strasse bleibt für längere Zeit gesperrt.

Im Einsatz stehen nebst der Regional- und Kantonspolizei ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Feuerwehren Surbtal, Würenlingen und die Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach.