40-Jähriger überschlägt sich mit Auto auf Landstrasse und stirbt

Tragödie in Endingen AG40-Jähriger überschlägt sich mit Auto auf Landstrasse und stirbt
Stefan Michel
28.9.2025
Am späten Samstagabend gerät ein Autofahrer auf der Landstrasse bei Endingen AG von der Fahrbahn, überschlägt sich und stirbt – ohne Zeugen. Ein Jagdaufseher entdeckt später das auf der Seite liegende Fahrzeug.
Stefan Michel
28.09.2025, 09:30
Stefan Michel
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Ein 40-jähriger Mann verunglückt am Samstagabend auf der Landstrasse zwischen Endingen AG und Würenlingen AG tödlich.
Er gerät über die Gegenfahrbahn auf eine Wiese, touchiert einen Baum, dann überschlägt sich sein Fahrzeug.
Ein Jagdaufseher entdeckte das Fahrzeug später, der Mann war aus dem Wagen geschleudert und darunter eingeklemmt worden.
Niemand bekommt den Unfall mit, als er passiert. Am späten Samstagabend, kurz nach 22:30 Uhr, gerät ein Mann mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen von seiner Fahrbahn, überquert die Gegenfahrbahn, fährt über eine Wiese, streift einen Baum, schleudert in einen Kartoffelacker und überschlägt sich.
Später entdeckt ein Jagdaufseher, unterwegs zu einer Wildschweinkontrolle, das auf der Seite liegende Fahrzeug. Sofort alarmiert er die Polizei. Die erste Patrouille am Unfallort erkennt, dass eine Person unter dem Auto liegt. Offenbar ist der Mann aus dem Auto geschleudert und unter diesem eingeklemmt worden.