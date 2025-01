Noch ist nicht geklärt, wie es zum Unfall in Langnau am Albis ZH kam. Bild: Keystone

Ein 43-jähriger Mann ist bei einem Autounfall am Mittwochabend in Langnau am Albis ZH tödlich verletzt worden. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde schwer und ein Fussgänger mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der 43-jährige Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Donnerstag mit.

Ein Rettungshelikopter flog demnach den 35-Jährigen, der ebenfalls im verunfallten Auto sass, in ein Spital. Wer von den beiden Italienern das Fahrzeug lenkte und wie es zum Unfall kam, wird laut Mitteilung ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Auto kurz nach 22.00 Uhr auf das rechte Trottoir gekommen und habe dort einen Fussgänger gestreift. Anschliessend sei der Personenwagen gegen eine Hausecke am rechten Fahrbahnrand geprallt, zurückgeschleudert und auf der linken Strassenseite mit einer Stützmauer kollidiert. Der 37-jährige, ukrainische Passant habe mittelschwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht worden.

Am Fahrzeug entstand laut Mitteilung Totalschaden. Der Gebäudeschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Franken belaufen, teilte die Kantonspolizei mit.

