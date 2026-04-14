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Ursache ungeklärt 50-jähriger Forstarbeiter im Tessin von Baum erschlagen

SDA

14.4.2026 - 17:57

Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstag bei Forstarbeiten in der Region Locarno ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstag bei Forstarbeiten in der Region Locarno ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Keystone

Ein 50-jähriger bulgarischer Arbeiter ist am Dienstag in der Region Locarno ums Leben gekommen. Die Gründe des Unfalls sind noch ungeklärt. Laut Informationen der Tessiner Kantonspolizei wurde der Mann bei Forstarbeiten von zwei Bäumen erfasst.

Keystone-SDA

14.04.2026, 17:57

Der Unfall auf den Monti di Ditto in Cugnasco sei kurz vor 14 Uhr der Alarmzentrale gemeldet worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Gemäss einer ersten Rekonstruktion wurde der 50-jährige Mann zunächst von einem Baum erfasst, worauf ein zweiter folgte.

Vor Ort waren Angehörige der Tessiner Kantonspolizei, der Feuerwehr von Locarno sowie Rettungskräfte der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) und der Rega im Einsatz. Trotz Reanimationsversuchen konnten sie nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen, wie es im Communiqué heisst. Zur psychologischen Betreuung wurde ein Care Team aufgeboten.

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