Ein 50-jähriger Mann ist in Basel vom Tram erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 15 Uhr am Aeschengraben. Das Opfer ist Brasilianer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 50-jähriger Mann ist in Basel vom Tram erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Er übersah beim Überqueren der Tramfahrbahn wohl den Zug.

Das Opfer ist Brasilianer. Mehr anzeigen

Der Fussgänger überquerte die Tramfahrbahn, als er von einem vom Aeschenplatze herannahenden Tram frontal erfasst wurde, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte. Reanimationsversuche durch mehrere Trampassagiere, Passanten und die eingetroffene Sanität der Rettung Basel-Stadt mussten erfolglos abgebrochen werden. Eine Atemalkoholprobe beim Tramchaffeur verlief negativ.

