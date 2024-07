Miki Sudo (R) tritt gegen Mayoi Ebihara (L) während des Nathan's Famous Fourth of July International Hot Dog Eating Contest auf Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn an. EPA/OLGA FEDOROVA/Keystone

51 Hotdogs in nur zehn Minuten: Die Amerikanerin Miki Sudo hat beim traditionellen Wettessen am US-Nationalfeiertag einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim jährlichen Hotdog-Wettessen zum US-Nationalfeiertag hat die 38-jährige Amerikanerin Miki Sudo einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Sie verschlang in zehn Minuten 51 Hotdogs, und gewann nunmehr zum zehnten Mal den Wettbewerb.

Die 28-jährige Japanerin Mayoi Ebihara wurde wie schon im Vorjahr Zweite und schaffte 37 Hotdogs in zehn Minuten. Mehr anzeigen

Die Amerikanerin Miki Sudo hat im Hotdog-Wettessen einen neuen Weltrekord für Frauen aufgestellt. Die 38-Jährige schlang am Donnerstag bei dem jährlichen Event zum US-Nationalfeiertag 51 Hotdogs in zehn Minuten hinunter. Die Zahnhygienikerin in Ausbildung gewann damit zum bereits zehnten Mal das traditionelle Hotdog-Wettessen der Restaurantkette Nathan's Famous. Bei den Männer gewann erstmals Patrick Bertoletti mit 58 Hotdogs.

Sie sei einfach nur froh, dass sie einen zehnten pinken Meisterschaftsgürtel erobert habe, sagte Sudo nach dem Wettessen. Im vergangenen Jahr hatte sie ebenfalls gewonnen, damals allerdings mit «nur» 39 1/2 Hotdogs.

Diesmal setzte sie sich gegen 13 Herausforderinnen durch. Die 28-jährige Japanerin Mayoi Ebihara wurde wie schon im Vorjahr Zweite und schaffte 37 Hotdogs in zehn Minuten.

Bei den Männern steht der Weltrekord bei 76 Hotdogs in zehn Minuten. Die Bestmarke erreichte Joey «Jaws» Chestnut, der seit Jahren das Hotdog-Wettessen dominiert. Er trat in diesem Jahr wegen eines Sponsorenstreits nicht an und machte so den Weg für Bertoletti frei.

Dieser setzte sich ebenfalls gegen 13 Gegner durch und übertraf seine bisherige persönliche Bestmarke von 55 Hotdogs in zehn Minuten. «Dadurch dass Joey nicht da ist, wusste ich, dass ich eine Chance habe», sagte der aus Chicago stammende Bertoletti.

