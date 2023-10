Chinesisches U-Boot gerät in eigene Falle – 55 Seeleute ersticken

Chinesisches Atom-U-Boot bei der Marineparade in den Gewässern vor der chinesischen Hafenstadt Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. (Archivbild) Bild: Imago stock&people

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind 55 chinesische Seeleute im Gelben Meer zu Tode gekommen, nachdem ihr Atom-U-Boot in der eigenen Falle stecken blieb und der Besatzung der Sauerstoff ausgegangen war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Gelben Meer ist eine chinesische Marine-U-Boot-Besatzung bei einem Einsatz an Bord erstickt.

Laut dem britischen Geheimdienst soll sich das U-Boot in seiner eigenen Falle verfangen haben, mit der feindliche U-Boote aufgespürt werden sollte.

Das Sauerstoffsystem an Bord habe versagt und die Besatzung vergiftet. Mehr anzeigen

Die Besatzung erstickte offenbar an Bord, nachdem die Sauerstoffsysteme des rund hundert Meter langen hochmodernen Atom-U-Boots der Shang-Klasse Typ 093 ausgefallen waren.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes, die der Zeitung «The Mail» vorliegen, wurde das U-Boot von seiner eigenen Kette- und Ankervorrichtung gefangen. Diese wird von der chinesischen Marine als Falle eingesetzt, um westliche U-Boote zu erwischen, die sich unerlaubt im Gelben Meer vor der chinesischen Provinz Shandong aufhalten.

In dem Geheimdienstbericht heisst es: «Dies führte zu Beschädigungen, deren Reparatur das Auftauchen des Schiffes sechs Stunden lang verhinderten.» Schliesslich habe das Sauerstoffsystem an Bord versagt und die Besatzung vergiftet.

Peking dementiert: «völlig falsch»

Peking dementiert die Nachricht als «völlig falsch». Es wurde auch keine internationale Hilfe zur Rettung des U-Boots erbeten.

Ein britischer U-Boot-Offizier erklärt in «The Sun», der Vorgang sei durchaus plausibel: «Wenn das U-Boot in dem Netzsystem gefangen war, leeren sich die Batterien nach einiger Zeit. Dann könnten die Luftreiniger und Luftaufbereitungssysteme ausgefallen sein.» Das hätte zu «Erstickung oder Vergiftung» führen können.

Die mit Torpedos bewaffneten und mit leisen Motoren ausgestatteten chinesischen U-Boote der Shang-Klasse Typ 093 wurden in den letzten 15 Jahren entwickelt. Sie gelten als modernere U-Boote im Arsenal der chinesischen Marine.