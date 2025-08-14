  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall im Alpstein AI 58-jähriger Wanderer stolpert und stürzt Hang hinunter

SDA

15.8.2025 - 04:42

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden untersucht die Gründe für den Unfall im Alpstein. (Themenbild)
Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden untersucht die Gründe für den Unfall im Alpstein. (Themenbild)
Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Ein 58-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag im Alpstein AI tödlich verunfallt. 

Keystone-SDA

15.08.2025, 04:42

15.08.2025, 05:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 58-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag im Alpstein AI tödlich verunfallt.
  • Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und stürzte einen Abhang hinunter.
  • Die genaue Unglücksursache werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden durch die Kantonspolizei abgeklärt.
Mehr anzeigen

Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Wanderer sei zusammen mit einem Begleiter unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag. Trotz sofortiger Hilfe des Begleiters konnten die Rettungskräfte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zum Unfall sei es auf einer Bergwiese gekommen. Die beiden Wanderer wollten oberhalb der Widderalphütte über eine Wiese zur Berghütte absteigen, wie die Polizei schrieb.

Die genaue Unglücksursache werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden durch die Kantonspolizei abgeklärt.

