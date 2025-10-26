  1. Privatkunden
6,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt Hier entern Spezialeinheiten einen Frachter mitten im Atlantik

dpa

26.10.2025 - 18:04

Spanische Spezialkräfte nähern sich dem Schiff.
Screenshot / Policia Nacional

Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: Spanische Fahnder entern im Atlantik ein Schiff aus Lateinamerika und entdecken im Frachtraum eine Riesenmenge an Kokain.

,

DPA, Redaktion blue News

26.10.2025, 18:04

26.10.2025, 18:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der spanischen Polizei mit Unterstützung der Marine ist ein spektakulärer Schlag gegen die Drogen-Mafia gelungen.
  • Rund 1100 Kilometer vor der Küste der Kanaren enterten Spezialkräfte einen unter der Flagge Tansanias fahrenden Frachter.
  • Dabei wurden rund 6,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
Mehr anzeigen

Spanische Spezialeinheiten haben auf einem Frachter im Atlantik circa 6,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Das aus Panama kommende und unter der Flagge Tansanias fahrende Schiff sei rund 600 Seemeilen (1100 Kilometer) vor der Küste der Kanaren abgefangen worden, teilte die spanische Polizei mit. Der Zielhafen des Frachters sei Vigo im Nordwesten Spaniens gewesen, hiess es. Alle neun Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden.

«Ganz Europa wird mit Kokain überschwemmt»

Der spektakuläre Schlag gegen die Koks-Mafia – einer der grössten der vergangenen Jahre in Spanien – gelang laut Polizei dank eines Tipps der US-Antidrogenbehörde DEA, den man am 8. Oktober erhalten habe.

Die Aktion einer Spezialgruppe der «Policía Nacional» habe am Mittwoch stattgefunden. Mit Unterstützung der spanischen Marine sei der knapp 55 Meter lange und 12 Meter breite Frachter im Atlantischen Ozean geentert worden.

Expertin warnt vor Gefahren. Kokain-Boom in der Schweiz – und niemand kann ihn stoppen

Spanien wird nach Erkenntnissen der Behörden zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der südamerikanischen Kokain-Mafia in Europa.

«Ganz Europa wird derzeit mit Kokain überschwemmt, und Spanien spielt eine wichtige Rolle als Tor zum Kontinent», warnte Anfang des Jahres im Parlament in Madrid der Regierungsbeauftragte für den Nationalen Drogenplan, Joan Ramón Villalbí.

Mehr Videos aus dem Ressort

Drogenschmuggel aufgeflogen: Verdächtige mit 63 Kugeln Kokain im Magen abgefangen

Eine Passagierin wurde nach einem Hinweis auf Drogenschmuggel an einem südafrikanischen Flughafen verhaftet. Ein Röntgenbild zeigt: Die junge Frau trägt eine grosse Menge an Kokain in ihrem Körper.

24.09.2024

