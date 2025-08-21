  1. Privatkunden
Kirche auf Wanderschaft 6000 Tonnen schweres Gebäude rollt durch Lappland

Fabienne Berner und Luna Pauli

21.8.2025

Kirche auf Wanderschaft: 6000 Tonnen schweres Gebäude rollt durch Lappland

Kirche auf Wanderschaft: 6000 Tonnen schweres Gebäude rollt durch Lappland

Sie ist ein nationales Wahrzeichen und wurde zur schönsten Kirche Schwedens gewählt – nun wird die 113 Jahre alte Kiruna-Kirche auf Spezialrädern fünf Kilometer versetzt. Grund ist der expandierende Eisenerz-Bergbau im Norden des Landes.

20.08.2025

Sie ist ein nationales Wahrzeichen und wurde zur schönsten Kirche Schwedens gewählt – nun wird die 113 Jahre alte Kiruna-Kirche auf Spezialrädern fünf Kilometer versetzt. Grund ist der expandierende Eisenerz-Bergbau im Norden des Landes.

Fabienne Berner und Luna Pauli

21.08.2025, 22:08

21.08.2025, 22:14

Fabienne Berner und Luna Pauli

21.08.2025, 22:08

21.08.2025, 22:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Schweden wird eine 113 Jahre alte Holzkirche aufgrund absinkenden Bodens verlegt.
  • Das 600 Tonnen schwere Gebäude wird auf einem Spezialanhänger in zwei Tagen rund fünf Kilometer an ihren neuen Standort transportiert.
  • Die Kirche hat grosse emotionale und kulturelle Bedeutung für die lokale Bevölkerung, insbesondere für die indigenen Sami.
Mehr anzeigen

Schon mal eine Kirche auf Reisen gesehen? In Kiruna, hoch im schwedischen Lappland, rollt seit dem 19. August tatsächlich eine ganze Kirche durch die Arktis. Die berühmte Kiruna-Kirche – ein 113 Jahre altes, rotes Holzgebäude, oft zur schönsten Schwedens gewählt – macht sich langsam auf den Weg in ihr neues Zuhause. Grund für das Spektakel: Der Boden unter der Stadt gibt nach, weil direkt daneben die weltgrösste Eisenerzmine immer weiter wächst.

Die 600 Tonnen schwere Kirche samt Glockenturm wurde auf einen Spezialanhänger gesetzt und wird nun in zwei Tagen rund fünf Kilometer in den neuen Stadtkern transportiert – mit maximal einem Kilometer pro Stunde. Dafür mussten Strassen verbreitert, Brücken abgerissen und eine ausgeklügelte Route festgelegt werden. Tausende Schaulustige versammelten sich. Die Aktion wurde auch live auf Grossleinwände übertragen.

Doch es geht nicht nur ums Technische: Die Kirche hat eine tiefe Bedeutung für die Kirunaerinnen und Kirunaer, auch für die indigene Sami-Bevölkerung. Bis Ende 2026 soll sie am neuen Standort, zwischen Friedhof und Stadtzentrum, wieder eröffnen.

Mehr zum Thema

Hightech rettet historische Gebäude: Roboter bewegen 7000 Tonnen schwere Shikumen-Bauten

Hightech rettet historische Gebäude: Roboter bewegen 7000 Tonnen schwere Shikumen-Bauten

Um Raum für unterirdische Megabauten zu schaffen, mussten Shanghais architektonische Kulturgüter weichen. Jetzt sind sie zurück, wo sie einst standen. Möglich machte das eine weltweit einmalige Technikaktion.

11.06.2025

