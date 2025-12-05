Erneuter Weltrekord: Deutsche Familie stellt 621 Weihnachtsbäume im Haus auf Bei Familie Jeromin in Niedersachsen ist Weihnachten kein Fest, sondern ein Ganzjahresprojekt: 621 geschmückte Bäume stehen dieses Jahr in ihrem Haus – und bringen ihnen erneut den Weltrekord für die «meisten dekorierten Weihnachtsbäume an einem Ort» 05.12.2025

Bei Familie Jeromin in Niedersachsen ist Weihnachten kein Fest, sondern ein Ganzjahresprojekt: 621 geschmückte Bäume stehen dieses Jahr in ihrem Haus – und bringen ihnen erneut den Weltrekord für die «meisten dekorierten Weihnachtsbäume an einem Ort».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Familie Jeromin aus Niedersachsen hat mit 621 geschmückten Weihnachtsbäumen erneut den Rekord für die «meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort» gebrochen.

Bereits zum siebten Mal bestätigt das Rekord-Institut für Deutschland ihre aussergewöhnliche Leidenschaft.

Die Bäume stehen in fast jedem Raum des Hauses und sind mit den unterschiedlichsten Themen und Dekorationen geschmückt. Mehr anzeigen

Im Haus der Familie Jeromin in Niedersachsen herrscht eine Weihnachtskulisse, wie sie selbst grosse Warenhäuser kaum erreichen würden: Überall stehen festlich dekorierte Bäume – im Badezimmer, in der Küche, im Schlafzimmer, in Fluren und Ecken, wo eigentlich gar kein Platz sein sollte.

Insgesamt 621 Weihnachtsbäume haben Thomas und Susanne Jeromin in diesem Jahr geschmückt. Damit haben sie sich erneut den Titel für die «meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort» gesichert. Das Rekord-Institut für Deutschland bestätigte den Eintrag – bereits zum siebten Mal.

Was für andere nach logistischem Wahnsinn klingt, ist für die Familie längst Tradition und Leidenschaft. Jede Tanne – gross, klein, künstlich, bunt, thematisch sortiert – ist einzeln dekoriert.

Wie sehr das Haus funkelt und wie vielfältig die Dekorationen sind, zeigt das Video im Artikel.

Mehr Videos aus dem Ressort