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Tatverdächtiger festgenommen 65-Jähriger tötet im Streit Mann in Sulgen TG mit einem Messer

SDA

2.6.2026 - 21:51

Nachdem er einen anderen Mann niedergestochen hatte, meldete sich der 65-jährige mutmassliche Schweizer Täter selbst bei der Polizei. Diese nahm ihn fest. 
Nachdem er einen anderen Mann niedergestochen hatte, meldete sich der 65-jährige mutmassliche Schweizer Täter selbst bei der Polizei. Diese nahm ihn fest. 
Symbolbild: Keystone

Bei einem handgreiflichen Streit im thurgauischen Sulgen ist am Dienstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Der 65-jährige tatverdächtige Schweizer wurde festgenommen. Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf; der Mann starb noch am Tatort.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.06.2026, 21:51

02.06.2026, 21:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung wurde am Dienstagnachmittag in Sulgen TG ein Mann tödlich verletzt.
  • Die Polizei stellte bei dem Opfer schwere Stichverletzungen fest.
  • Ein 65-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.
Mehr anzeigen

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, wie die Kantonspolizei Thurgau am Abend mitteilte. Demnach war die Identität des Opfers zunächst nicht restlos geklärt.

Kurz nach 14.15 Uhr teilte ein Mann laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau telefonisch mit, dass er einen anderen Mann niedergestochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Thurstrasse konnte der 65-Jährige festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand.

Opfer stirbt an schweren Stichverletzungen

Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf, er verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch am Tatort. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Wie Mediensprecher Matthias Graf BRK News erklärte, hatten die ausgerückten Einsatzkräfte das Opfer vor der Liegenschaft angetroffen. «Es ist noch eine weitere Person anwesend gewesen, sie ist aber nicht an der Tat beteiligt gewesen», so Graf.

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65-Jähriger tötet im Streit Mann in Sulgen TG mit einem Messer