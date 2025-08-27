Vermisster Tourist nahe Schweizer Grenze gibt Behörden Rätsel auf

Ein 66-jähriger Deutscher wird in den norditalienischen Alpen an der Grenze zur Schweiz vermisst. Die Gegend um die Via Spluga gilt als nicht ungefährlich. KEYSTONE/Arno Balzarini

Ein 66-jähriger Deutscher ist in den italienischen Alpen nahe der Schweizer Grenze spurlos verschwunden. Zurück bleiben nur sein Auto, sein Rucksack und ein Paar Wanderschuhe. Die Behörden stehen vor einem Rätsel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den italienischen Alpen wird nahe der Schweizer Grenze ein 66-jähriger Mann aus Deutschland vermisst.

Bevor er verschwand, hinterliess er sein Auto, seinen Rucksack und ein Paar Wanderschuhe.

Er lebte tagelang zurückgezogen und auffällig spirituell – barfuss, betend, mit Glöckchen. Mehr anzeigen

Tagelang fiel er den Anwohnern eines italienischen Bergdorfes auf, nun scheint er spurlos verschwunden: Ein 66-jähriger Mann aus Deutschland wird seit Montag nahe der Schweizer Grenze vermisst.

Zurückgelassen hat er italienischen Medien zufolge seinen abgestellten Wagen auf einem Parkplatz im Dorf Uschione di Chiavenna, ausserdem seinen Rucksack und die Wanderschuhe. Kein Lebenszeichen. Kein Hinweis, wohin er gegangen sein könnte. Die Umgebung rund um das Valchiavenna und den Passo Spluga gilt als wild, abgelegen und nicht ungefährlich.

Spirituelles Auftreten

Rund um das Dorf hatte er zuvor wegen seines ungewöhnlichen Auftretens für Aufsehen gesorgt. Anwohner berichten, der Mann sei barfuss unterwegs gewesen, habe im Freien campiert, gebetet und kleine Glöckchen an seiner Hose getragen. «Er hat niemanden gestört», sagen Einheimische laut italienischen Medien. Trotzdem sei er aufgrund seiner spirituellen Erscheinung in Erinnerung geblieben.

Dann war er plötzlich weg.

Nachdem der Mann längere Zeit nicht mehr gesehen wurde, schlugen Anwohner Alarm. Polizei, Feuerwehr, Militär und Bergrettung starteten eine Suchaktion – unterstützt von einem Helikopter. Bislang ohne Ergebnis. Auch ein Handysignal konnte nicht geortet werden. Ob der Mann sein Mobiltelefon ausgeschaltet hat oder gar keines bei sich trägt, ist unklar.

Absicht oder Notfall?

Über das Autokennzeichen konnten die italienischen Behörden herausfinden, dass es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt. Das deutsche Konsulat wurde eingeschaltet, konnte aber bisher keine Angehörigen erreichen.

Unklar ist derzeit auch, ob es sich überhaupt um einen Notfall handelt: Den Behörden zufolge sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann absichtlich verschwand.