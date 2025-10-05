  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hölstein BL 66-Jähriger stirbt bei Brand in Wohnung

Noemi Hüsser

5.10.2025

Die Polizei Basel-Landschaft hat Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.
Die Polizei Basel-Landschaft hat Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.
sda

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausrücken. Der 66-jährige Bewohner starb.

Noemi Hüsser

05.10.2025, 13:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Hölstein brach am Sonntagmorgen, 5. Oktober 2025, ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus.
  • Ein 66-jähriger Bewohner kam trotz schneller Löschmassnahmen im Schlafzimmer ums Leben.
  • Die Hauptstrasse sowie der Bahnverkehr der Waldenburgerbahn wurden während des Einsatzes vorübergehend gesperrt.
Mehr anzeigen

Am Sonntag, 5. Oktober 2025, kurz vor 06.30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Hölstein zu einem Brandausbruch. Eine Person verstarb in der Wohnung. Das teilt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung mit.

Um 06.28 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse in Hölstein zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Beim Eintreffen der Ereignisdienste drang bereits Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Schlafzimmer feststellen und in der Folge rasch löschen.

Trotz der schnellen Intervention der involvierten Rettungsdienste ist der 66-jährige Bewohner vor Ort verstorben. Es waren keine weiteren Personen in der Liegenschaft wohnhaft.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse in Hölstein gesperrt und der Bahnverkehr der Waldenburgerbahn unterbrochen werden. Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

«Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht
Glück für YB – Bair schrammt haarscharf am Hattrick vorbei
Schweizer ETHs lehnen Dutzende ausländische Student*innen ab
Israel: Berichte über schlechte Behandlung Thunbergs «dreiste Lügen»
25'000 Kühen droht laut Branchenverband die Schlachtung