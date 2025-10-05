Die Polizei Basel-Landschaft hat Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. sda

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausrücken. Der 66-jährige Bewohner starb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Hölstein brach am Sonntagmorgen, 5. Oktober 2025, ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus.

Ein 66-jähriger Bewohner kam trotz schneller Löschmassnahmen im Schlafzimmer ums Leben.

Die Hauptstrasse sowie der Bahnverkehr der Waldenburgerbahn wurden während des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Mehr anzeigen

Am Sonntag, 5. Oktober 2025, kurz vor 06.30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Hölstein zu einem Brandausbruch. Eine Person verstarb in der Wohnung. Das teilt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung mit.

Um 06.28 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse in Hölstein zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Beim Eintreffen der Ereignisdienste drang bereits Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Schlafzimmer feststellen und in der Folge rasch löschen.

Trotz der schnellen Intervention der involvierten Rettungsdienste ist der 66-jährige Bewohner vor Ort verstorben. Es waren keine weiteren Personen in der Liegenschaft wohnhaft.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse in Hölstein gesperrt und der Bahnverkehr der Waldenburgerbahn unterbrochen werden. Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.