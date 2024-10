Ein 72-jähriger Mann ist in Baar ZG getötet worden. Die Zuger Polizei nahm den mutmasslichen Täter fest. Symbolbild: Keystone

Die Zuger Polizei hat am Freitagmorgen in Baar ZG nach einem Notruf in einer Wohnung einen 72-jährigen Mann tot aufgefunden. Der mutmassliche Täter, ein 42-jähriger Schweizer, liess sich gemäss Polizeiangaben vor Ort widerstandslos festnehmen.

SDA

Der 72-Jährige ist Opfer eines Gewaltdelikts, wie die Polizei mitteilte. Der Tote wurde in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Die Polizei hatte einen Notruf erhalten. Mehrere Patrouillen rückten aus.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eröffnete ein Strafverfahren wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tathergang seien Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, hiess es.

Für die Spurensicherung standen der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.

ga, sda