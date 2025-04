Der 73-jährige E-Bike-Fahrer verstarb noch am Unfallort. Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

Ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Ostersamstag in Les Rasses VD tödlich verunglückt. Aus vermutlich medizinischen Gründen stürzte er mit seinem Velo schwer zu Boden, wo er trotz sofortiger Hilfe verstarb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Kantonspolizei Waadt in einem Waldstück von Les Rasses. Offenbar hatte der 73-Jährige erst gerade einen Kuhdurchgang überquert, als es zum Sturz kam.

Ein Mann sei ihm sofort zur Hilfe geeilt und alarmierte die Rettungskräfte, hiess es im Communiqué weiter. Dennoch verstarb der E-Bike-Fahrer noch auf der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang wird nun untersucht.