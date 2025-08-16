  1. Privatkunden
Genf Enkelin tötet ihr Grosi mit mehreren Messerstichen

SDA

16.8.2025 - 19:33

Schock-Nachricht aus Genf: Wie die Behörden mitteilen, kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Tötungsdelikt. (Symbolbild)
Schock-Nachricht aus Genf: Wie die Behörden mitteilen, kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Tötungsdelikt. (Symbolbild)
KEYSTONE/Martial Trezzini

Eine 34-Jährige hat in der Nacht auf Samstag in Genf ihre 78-jährige Grossmutter mutmasslich mit mehreren Messerstichen getötet. 

Keystone-SDA

16.08.2025, 19:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nacht auf Samstag tötete in Genf eine Frau mutmasslich ihre Grossmutter.
  • Die Tatverdächtige wurde am Bahnhof Eaux-Vives festgenommen.
  • Die Kriminalpolizei ermittelt.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag tötete in Genf eine Frau mutmasslich ihre Grossmutter. Tatort war die Wohnung des Opfers. Die Tatverdächtige nahm die Polizei in der Nähe des Bahnhofs Eaux-Vives fest. Die 78-Jährige starb noch vor Ort.

Der Notruf über die Messerstiche ging gegen 0.30 Uhr ein, wie die Genfer Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Die Behörden alarmierte den Angaben zufolge ein Familienmitglied.

Die Kriminalpolizei führt unter Leitung der Staatsanwältin Lorena Henry die Ermittlungen. Für die tatverdächtige Enkelin gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.

