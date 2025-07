Wie der 82-jährige Wanderer am Monte Gaggio verunglücken konnte, ist noch unklar. Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Monte Gaggio ist am Donnerstag ein Wanderer tödlich verunglückt. Für den 82-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Keystone-SDA, twfl SDA

Ein Wanderer ist am Donnerstagnachmittag am Monte Gaggio in der Nähe der Gemeinde Bellinzona in den Tod gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Abend nicht bekannt.

Wie die Kantonpolizei mitteilte, fiel der 82-Jährige auf einer Höhe von rund 2100 Metern etwa 90 Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Auch ein Helikopter der Air-Glaciers war im Einsatz. Der Verunglückte war italienischer Staatsbürger und lebte in der Provinz Varese. Der Monte Gaggio ist einer der Hausberge von Bellinzona und bekannt als Aussichtspunkt.