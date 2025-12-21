  1. Privatkunden
Führerschein entzogen 86-Jähriger fährt in St. Gallen mit seinem Auto auf Bahntrassee

SDA

21.12.2025 - 15:27

Ein 86-jähriger Autofahrer beschädigte am Samstag in St. Gallen mehrere Leitpfosten und fuhr zwischenzeitlich auf einem Bahngleis.
Keystone

Ein 86-jähriger Autofahrer hat in St. Gallen mehrere Leitpfosten beschädigt und war zeitweise auf einem Bahntrassee unterwegs. Dem betagten Autolenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Keystone-SDA

21.12.2025, 15:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 86-jähriger Autofahrer kam in St. Gallen von der Teufener Strasse ab, beschädigte mehrere Leitpfosten und fuhr rund 40 Meter auf einem Bahntrassee.
  • Trotz plattem Hinterreifen und Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer setzte er seine Fahrt fort.
  • Die Stadtpolizei stoppte den Mann, stufte ihn als fahrunfähig ein, entzog ihm den Führerausweis und liess das Auto abschleppen.
Mehr anzeigen

Ein Autolenker war auf der Teufener Strasse stadteinwärts unterwegs, als er von der Strasse abkam, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Dabei stiess er mit einem Leitpfosten zusammen und fuhr anschliessend rund 40 Meter auf einem Bahntrassee weiter. Beim Verlassen des Trassees kollidierte er mit einem weiteren Leitpfosten.

Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr er mit einem platten Hinterreifen weiter. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer versuchten vergeblich, ihn mittels Hupen auf den platten Reifen aufmerksam zu machen.

Eine Patrouille der Stadtpolizei konnte den Autofahrer schliesslich stoppen. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen und er wird angezeigt. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

