Auf der A2 Richtung Norden bot sich am Ostermontag einmal mehr das gewohnte Bild. Keystone

Der Rückreiseverkehr zum Ende des verlängerten Osterwochenendes hat am Ostermontag einen 9 Kilometer langen Stau vor dem Südportal des Gotthardtunnels nach sich gezogen. Auch vor dem Nordportal reihten sich die Autos auf einer Länge von 6 Kilometern aneinander.

Keystone-SDA SDA

Reisende brauchten damit gegen 16 Uhr gemäss der Website des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) vor dem Südportal in Richtung Norden rund eineinhalb Stunden länger als bei normaler Verkehrslage. Wer vom Norden in den Süden wollte musste rund eine Stunde mehr einplanen. Als Alternativroute empfahl der TCS die A13 via San-Bernardino-Tunnel.