Schwerer Unfall in Kloten: Eine 90-jährige Frau ist am Freitag bei einem Busunfall schwer verletzt worden. Ein Auto war heftig in den Linienbus geprallt. Die Frau wurde in ein Spital gebracht.

Eine 90-jährige Frau ist am Freitag bei einem Busunfall in Kloten schwer verletzt worden. Zuvor war ein Auto heftig in den Linienbus geprallt. Die Businsassin wurde in ein Spital gebracht. Weder im Bus noch im Auto wurde sonst jemand verletzt.

Flughafenstrasse wurde gesperrt

Gegen 14.30 Uhr fuhr in Kloten eine 55-jährige Autofahrerin von einer Tankstellenausfahrt in die Flughafenstrasse ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagabend mitteilte. Dabei kam es aus noch nicht geklärten Gründen zur Kollision mit dem Linienbus, der in Richtung Flughafen-Bahnhof unterwegs war. Die Flughafenstrasse musste wegen des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt werden.

