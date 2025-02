Todesschuss – Australier töten 90 Schwertwale – Video zeigt Herde Am Dienstag strandeten an einem nur schwer zugänglichen Strandabschnitt in Australien 157 Schwarze Schwertwale. Obwohl sofort Retter vor Ort waren, mussten nun auch die 90 überlebenden Tiere erschossen werden, darunter auch Babys. 21.02.2025

Im australischen Tasmanien sind mehr als 150 Kleine Schwertwale gestrandet.

Meeresbiologen, Veterinäre und Helfer versuchten fieberhaft, sie am Leben zu erhalten – in der Hoffnung, dass sie zurück in tiefere Gewässer gelangen.

Nun musste die Tiere, darunter auch Baby-Wale, erschossen werden. Mehr anzeigen

Am Schluss konnten die Helfer die Kleinen Schwertwale nur mit einem Todesschuss von ihren Qualen erlösen.

157 Kleine Schwertwale gestrandet

Nachdem sofort Helfer an den Strandabschnitt geeilt waren, an dem am Dienstag über 150 Spezies des sogenannten Kleinen oder Schwarzen Schwertwal strandeten, mussten nun auch die 90 noch lebenden Tiere getötet werden.

Laut den Wildhütern war der Küstenabschnitt so schwer zugänglich, dass in der Kürze der Zeit kein schweres Bergungsmaterial herangeschafft werden konnte, um die Tiere zu retten.

Tierärzte entnehmen Proben

Warum die Kleinen Schwertwale überhaupt gestrandet sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen unklar. Tierärzte sollen nun vor Ort Obduktionen durchführen und Proben von den verendeten Tieren entnehmen. Erst dann könnten Gründe für das Stranden der Schwertwale ermittelt werden.