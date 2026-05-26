Wegen täglich zwei Glas Wasser verrechnete ein Pflegeheim im Aargau über 700 Franken mehr pro Monat Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

Ein 99-jähriger Berner ist für sein Alter äusserst fit, trinkt jedoch zu wenig. Im Pflegeheim soll er nun für täglich zwei Glas Wasser über 700 Franken monatlich mehr bezahlen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 99-jähriger Bewohner eines Oberaargauer Pflegeheims soll für täglich zwei Glas Wasser und die Erinnerung, diese zu trinken, über 700 Franken im Monat mehr bezahlen.

Die Heimleitung argumentiert, der Schritt ziehe die Einstufung in eine höhere Pflegestufe nach sich, die teurer sei.

«Die Spielregeln machen nicht wir», verteidigt sich der Verwaltungsratspräsident. Mehr anzeigen

Hans Kölliker ist für sein stolzes Alter von 99 Jahren äusserst fit. In ein Pflegeheim im Oberaargau ging er auf eigenen Wunsch, benötigt im Alltag kaum Unterstützung und fährt noch immer selbst mit dem Auto zum Waldspaziergang. Bisweilen jedoch vergisst der Berner, genug zu trinken.

Kölliker staunte also nicht schlecht, als ihm sein Pflegeheim 728.50 Franken pro Monat zusätzlich in Rechnung stellt – und das wegen täglich zwei Glas Wasser. «Die Heimleitung sagte mir, das sei wegen des neuen Systems zur Pflegebedarfsermittlung so», sagt der gelernte Landwirt dem «Beobachter». Er müsse durch die Änderung nun in die Pflegestufe 2 umgeteilt werden.

Von den nun 1092.75 Franken an Pflegekosten müsse er 497.55 Franken aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen, statt wie bisher 66.65 Franken. Den Rest übernimmt die Krankenkasse. Hans Kölliker empfindet dies als absurd: «Man verrechnet mir Fr. 728.50 pro Monat für zweimal täglich ein Glas Wasser und eine Erinnerung, genug zu trinken. Das ist schwer nachvollziehbar.»

«Die Spielregeln machen nicht wir»

Das Seniorenzentrum im Oberaargau jedoch argumentiert, die höhere Einstufung sei korrekt. Immerhin sei der Pflegebedarf gestiegen. Die Pflege erbringe «regelmässige vorbereitende und unterstützende Massnahmen», damit Kölliker nicht dehydriere.

Die Pflege stelle also das Wasser bereit und erinnere den Mann, es zu trinken. «Die Selbständigkeit in anderen Lebensbereichen, etwa beim Waschen, Aufstehen oder bei der Medikamenteneinnahme, wird dadurch nicht in Frage gestellt».

«Die Spielregeln machen nicht wir. Wir können uns nur bestmöglich bemühen, diese korrekt einzuhalten», sagt der Verwaltungsratspräsident.

Dass pflegebedürftige Heimbewohner*innen überhöhte Rechnungen erhalten, kommt vor. So wie im vergangenen Jahr, als wegen einer neuen Software zur Ermittlung des Pflegebedarfs zahlreiche Erhöhungen ausgesprochen wurden.

Der Heimverband Curaviva erklärt, zwar seien die Pflegeleistungen gesetzlich geregelt, der Paragraf zur «Allgemeinen Grundpflege beim Essen und Trinken» in der Leistungsverordnung jedoch sehr schwammig definiert.

Der Krankenkassenverband Prio Swiss empfiehlt indessen, beim Heim schriftlich eine ausführliche Begründung der Pflegebedarfsabklärung zu verlangen. Genau das hat Hans Kölliker nun vor.