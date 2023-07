Aargauer Bach muss für Stand-up-Paddler gesperrt werden

Das Stand-up-Paddling erlebt einen ungebrochenen Boom. An manchen Orten werden die Wassersportler aber bereits zu viel. Symbolbild: Imago

Angesichts des schönen Sommerwetters verblüfft der Boom des Stand-up-Paddling nicht. Das Freizeitvergnügen wird mancherorts aber bereits zu viel – und was viele nicht wissen: Es drohen auch Bussen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Aabach im Kanton Aargau war der Ansturm zu gross: Hier gilt nun ein ganzjähriges Fahrverbot für SUP-Boards und Gummiboote.

Wer dagegen verstösst, kann mit bis zu 100 Franken gebüsst werden.

Auch auf anderen Schweizer Gewässern muss man wenig bekannte Regeln beachten.

Wer sich weiter als 300 Meter mit seinem Board vom Ufer entfernt, braucht etwa eine taugliche Schwimmweste. Mehr anzeigen

Am «Aargauer Amazonas», einem rund ein Kilometer langem Abschnitt des Aabachs, müssen sich Wassersportler zwar nicht vor gefrässigen Piranhas vorsehen, dafür aber seit Kurzem vor dem langen Arm des Gesetzes. Der Kanton verhängte ein ganzjähriges Fahrverbot für Stehpaddler und Gummiboote auf dem Gewässer, weil sie die Natur bedrohten, berichtet das SRF.

«Wir haben einmal innert vier Stunden über 500 Personen gezählt», zitiert der Sender den Ranger Peter Wyss. Dabei habe es sich ausschliesslich um Leute gehandelt, die mit ihrem Gerät am Aabach ins Wasser gingen.

Nicht nur die hier lebenden Tiere wie Vögel oder Biber seien durch die Menschenmassen bedroht worden, die Natur insgesamt wurde in Mitleidenschaft gezogen, so Wyss: «Es hatte Abfall am Ufer, Leute gingen wild pinkeln, Teichrosen wurden ausgerissen für den eigenen Teich.»

Seit Anfang Juli gelte nun das Fahrverbot. Durchgesetzt werden soll es durch vermehrte Patrouillen der Gewässerpolizei. Wer dagegen verstösst, muss mit einer Busse von 100 Franken rechnen.

Auf dem Zürichsee gab es eine Busse

Auch andernorts drohen Stehpaddlern Bussen – und das selbst da, wo gar keine Verbote zum Schutz der Natur verhängt wurden. So berichtet der «Tages-Anzeiger» von einem verdutzten Wassersportler auf dem Zürichsee, dem die hier geltenden Bestimmungen zum Verhängnis wurden.

Der Mann sei Mitte Juni auf seinem SUP-Board von der Insel Ufenau zurück zum Strandbad Pfäffikon SZ gepaddelt, als er von einem Boot der Kapo gestoppt wurde. Die Polizisten hakten prompt nach: «Haben Sie eine Schwimmweste dabei? Ist das Brett angeschrieben?»

Nachdem der Mann verneinte, bekam er eine Busse von 50 Franken aufgebrummt. Der Grund: Die Vorschriften der Schweizerischen Binnenschifffahrtsverordnung sehen vor, dass man eine korrekte oder eine entsprechende Schwimmhilfe mit sich führen muss, wenn man sich mit seinem SUP-Board auf Seen weiter als 300 Meter vom Ufer entfernt.

Board muss Name und Adresse des Besitzers tragen

Das gelte auch beim Befahren von Flüssen. Zudem müssten SUPs in der Dunkelheit und bei schlechter Sicht mit einem weissen Rundumlicht beleuchtet werden, weiss der «Tages-Anzeiger».

Obendrein habe das Brett gut sichtbar den Namen und die Adresse des Eigentümers zu tragen. So solle etwa eine unnötige Suchaktion verhindert werden, falls eines der Bretter etwa nach einem Sturm irgendwo angeschwemmt werde.

Der Stand-up-Paddler, der regelmässig auf dem Zürichsee unterwegs sei, habe sich angesichts der Busse perplex gezeigt. Wie er gegenüber der Zeitung sagte, dürften wohl auch vielen anderen Stehpaddlern auf dem Zürichsee die geltenden Vorschriften nicht bekannt sein.