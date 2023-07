Aargauer Kantonspolizei entdeckt drei Tote in einer Garage

Die Aargauer Kantonspolizei fand in einer Garage in Uerkheim drei tote Personen. Symbolbild: Keystone

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Donnerstag in einer Garage in Uerkheim AG drei tote Personen aufgefunden. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals «20 Minuten».

Über die Todesursache und die Umstände, die zur Auffindung der Toten geführt haben, konnte Daniel Wächter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, noch nichts sagen. Nur so viel: Eine Fahndung sei nicht ausgelöst worden.

Bei der Polizei sei um 13.30 Uhr eine entsprechende Meldung eingegangen, worauf zwei Patrouillen der Regionalpolizei und die Feuerwehr an den Ort des Geschehens gefahren seien, erklärte der Polizeisprecher. Im Moment sei die Kriminalpolizei dabei, die Todesursache und die Umstände, die zum Tod der drei Personen geführt hätten, abzuklären.

Für die Bevölkerung, so Wächter, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Inzwischen haben Polizeikräfte vor einem Privathaus im 1300-Seelen-Dorf Uerkheim weisse Sichtschutz-Zelte aufgestellt.

Update folgt.

SDA