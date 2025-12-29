  1. Privatkunden
Gericht fällt Urteil Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen

Lea Oetiker

29.12.2025

Eine Aargauerin vor dem Spezialverwaltungsgericht: Sie darf rückwirkend 2400 Franken Unterhalt für ihre bedürftige Mutter in Thailand steuerlich abziehen. (Symbolbild)
Eine Aargauerin vor dem Spezialverwaltungsgericht: Sie darf rückwirkend 2400 Franken Unterhalt für ihre bedürftige Mutter in Thailand steuerlich abziehen. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Eine Aargauerin überwies über mehrere Jahre hinweg Geld an ihre Mutter in Thailand. Diese Zahlungen wollte sie steuerlich geltend machen. Der Fall landete vor Gericht.

Lea Oetiker

29.12.2025, 08:09

29.12.2025, 08:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Aargauerin deklarierte jahrelang in ihrer Steuererklärung einen vierstelligen Betrag zur Unterstützung ihrer Mutter.
  • Plötzlich lehnte die Gemeinde diese jedoch ab.
  • Der Grund dafür: Die Überweisung an die Mutter sei vom Konto des Sohnes erfolgt und damit nicht von der Steuerpflichtigen selbst.
  • Nun landete der Fall vor Gericht.
Mehr anzeigen

Eine Aargauerin darf die finanzielle Unterstützung für ihre in Thailand lebende Mutter rückwirkend von den Steuern abziehen. Das Spezialverwaltungsgericht Aargau hat ihren Rekurs gutgeheissen und den Entscheid der Gemeinde sowie des Kantonalen Steueramts aufgehoben, schreibt die «Aargauer Zeitung».

Die Steuerpflichtige hatte in der Steuererklärung 2022 einen Unterstützungsabzug von 2400 Franken für ihre 74‑jährige Mutter geltend gemacht, die in Bangkok lebt und als vermögens- und einkommenslos gilt.

Die Gemeinde verweigerte den Abzug mit der Begründung, die Überweisung an die Mutter sei vom Konto des Sohnes erfolgt – und damit nicht von der Steuerpflichtigen selbst.

Zoff mit Aargauer Fiskus. Arbeitsloser kassiert Millionen – und will keine Steuern zahlen

Zoff mit Aargauer FiskusArbeitsloser kassiert Millionen – und will keine Steuern zahlen

Die Frau argumentierte, die Unterstützung laufe seit Jahren über das Konto ihres Sohnes, weil dessen Bank tiefere Überweisungsgebühren nach Thailand verlange.

Sie belegte ihre Aussage mit einem Kontoauszug, dass sie ihrem Sohn im Januar 2022 3000 Franken mit dem Vermerk «Transit Mom Bkk» überwiesen hatte, wovon 2400 Franken als Unterhalt an die Mutter bestimmt waren.

Mutter kriegt 15 Franken im Monat vom Staat

In der Folge verlangte das Steueramt zusätzlich eine aktuelle Konsulats- oder Botschaftsbestätigung zur Bedürftigkeit der Mutter sowie eine amtliche Bescheinigung über deren Einkommen und Vermögen im Jahr 2022.

Die Aargauerin machte geltend, solche Unterlagen existierten nicht. Sie legte aber eine Bescheinigung des zuständigen Bezirksamts von 2014 vor, wonach die Mutter verwitwet ist, keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, über kein Einkommen verfügt und lediglich 600 Baht (rund 15 Franken) monatlich vom Staat erhält, schreibt die «Aargauer Zeitung».

1,90 statt 30 Franken. Aargauer trickst dreist an Waschanlage – das wird teuer

1,90 statt 30 FrankenAargauer trickst dreist an Waschanlage – das wird teuer

In seinem Urteil hielt das Spezialverwaltungsgericht fest, mit der Bezirksamtsbescheinigung sei die Unterstützungsbedürftigkeit der Mutter genügend nachgewiesen.

Es anerkannte den Abzug von 2400 Franken, womit das steuerbare Einkommen der Frau auf 90'100 Franken sank. Streitwert waren knapp 400 Franken Steuern, die Verfahrenskosten trägt der Staat, der der Aargauerin zudem 600 Franken Anwaltsentschädigung bezahlen muss.

