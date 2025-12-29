Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen

Eine Aargauerin darf die finanzielle Unterstützung für ihre in Thailand lebende Mutter rückwirkend von den Steuern abziehen. Das Spezialverwaltungsgericht Aargau hat ihren Rekurs gutgeheissen und den Entscheid der Gemeinde sowie des Kantonalen Steueramts aufgehoben, schreibt die «Aargauer Zeitung».
Die Steuerpflichtige hatte in der Steuererklärung 2022 einen Unterstützungsabzug von 2400 Franken für ihre 74‑jährige Mutter geltend gemacht, die in Bangkok lebt und als vermögens- und einkommenslos gilt.
Die Gemeinde verweigerte den Abzug mit der Begründung, die Überweisung an die Mutter sei vom Konto des Sohnes erfolgt – und damit nicht von der Steuerpflichtigen selbst.
Die Frau argumentierte, die Unterstützung laufe seit Jahren über das Konto ihres Sohnes, weil dessen Bank tiefere Überweisungsgebühren nach Thailand verlange.
Sie belegte ihre Aussage mit einem Kontoauszug, dass sie ihrem Sohn im Januar 2022 3000 Franken mit dem Vermerk «Transit Mom Bkk» überwiesen hatte, wovon 2400 Franken als Unterhalt an die Mutter bestimmt waren.
Mutter kriegt 15 Franken im Monat vom Staat
In der Folge verlangte das Steueramt zusätzlich eine aktuelle Konsulats- oder Botschaftsbestätigung zur Bedürftigkeit der Mutter sowie eine amtliche Bescheinigung über deren Einkommen und Vermögen im Jahr 2022.
Die Aargauerin machte geltend, solche Unterlagen existierten nicht. Sie legte aber eine Bescheinigung des zuständigen Bezirksamts von 2014 vor, wonach die Mutter verwitwet ist, keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, über kein Einkommen verfügt und lediglich 600 Baht (rund 15 Franken) monatlich vom Staat erhält, schreibt die «Aargauer Zeitung».
In seinem Urteil hielt das Spezialverwaltungsgericht fest, mit der Bezirksamtsbescheinigung sei die Unterstützungsbedürftigkeit der Mutter genügend nachgewiesen.
Es anerkannte den Abzug von 2400 Franken, womit das steuerbare Einkommen der Frau auf 90'100 Franken sank. Streitwert waren knapp 400 Franken Steuern, die Verfahrenskosten trägt der Staat, der der Aargauerin zudem 600 Franken Anwaltsentschädigung bezahlen muss.
