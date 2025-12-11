  1. Privatkunden
Frühester Sonnenuntergang des Jahres Ab morgen bleibt es abends wieder etwas länger hell

SDA

11.12.2025 - 16:36

Am Donnerstag geht die Sonne in Zürich um 16.35 Uhr unter – so früh wie nie in diesem Jahr.
Am Donnerstag geht die Sonne in Zürich um 16.35 Uhr unter – so früh wie nie in diesem Jahr.
Archivbild: Keystone

Ab morgen geht die Sonne wieder später unter: Heute Donnerstag findet der früheste Sonnenuntergang des Jahres statt.

Keystone-SDA

11.12.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Donnerstag findet in der Schweiz der früheste Sonnenuntergang des Jahres statt.
  • Ab dem 13. Dezember werden die Sonnenuntergänge wieder täglich etwas später, obwohl die Wintersonnenwende erst am 21. Dezember ist.
  • Ursache dafür ist die elliptische Umlaufbahn der Erde und ihre geneigte Achse, wodurch die Sonnenhöchststände zeitlich variieren.
Mehr anzeigen

In Chur sinkt die Sonne bereits um 16.33 Uhr unter den Horizont, im weiter westlich gelegenen Zürich um 16.35. In Basel findet der Sonnenuntergang um 16.38 Uhr statt und in Bern geht die Sonne um 16.42 Uhr unter. Die letzten Sonnenstrahlen in der Schweiz gibt es um 16.49 Uhr in Genf. Ab morgen Freitag beginnt der Sonnenuntergang Tag um Tag ein wenig später.

Und dies, obwohl die Wintersonnenwende – und damit der kürzeste Tag des Jahres – erst am 21. Dezember stattfindet. Bis sich der Sonnenuntergang allerdings wirklich merklich verschieben wird, wird es noch dauern.

Ursache für dieses scheinbare Durcheinander ist, dass die Erdbahn nicht schön rund, sonderd elliptisch verläuft. Wegen dieser eiförmigen Umlaufbahn ist die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne nicht gleichmässig. Dies, zusammen mit der etwas schrägen Drehachse der Erde, führt dazu, dass die sogenannte Mittagsstellung der Sonne nicht immer zur gleichen Uhrzeit eintritt. Die Sonne steht also nicht Punkt 12 Uhr am höchsten.

