Frau stirbt nach Anwendung von Abnehmspritze

Eine Frau aus Schottland ist nach der Anwendung eines Medikaments zur Gewichtsreduktion gestorben. Experten prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der Injektion und ihrem Tod besteht.

Susan McGowan aus Schottland ist gestorben, nachdem sie zuvor mit Tirzepatid behandelt worden war.

Die 45-Jährige wollte mit Tirzepatid Gewicht verlieren.

Nun wird untersucht, ob ein Zusammenhang mit ihrem Tod besteht.

Der plötzliche Tod von Susan McGowan aus Schottland hat eine Diskussion über die Sicherheit von Abnehmspritzen ausgelöst. Die 45-Jährige hatte sich für eine Injektion mit dem Wirkstoff Tirzepatid entschieden, um Gewicht zu verlieren. Kurz darauf verstarb sie an multiplem Organversagen, einem septischen Schock und einer Pankreatitis.

Experten untersuchen derzeit, ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Injektion und dem Tod von McGowan besteht. Tirzepatid, ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, wird zunehmend auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt.

«Wie konnte das so schnell passieren?»

Die medizinische Gemeinschaft ist besorgt über die potenziellen Risiken, die mit der Off-Label-Nutzung solcher Medikamente verbunden sind, wie unter anderem die BBC berichtet.

Der Fall von Susan McGowan hat die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit strengerer Sicherheitsprüfungen für Medikamente gelenkt, die für andere Zwecke als ihre ursprüngliche Indikation verwendet werden.

Während Tirzepatid in klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat, bleibt die Frage offen, wie sicher es für die breite Anwendung zur Gewichtsreduktion ist, schreibt die BBC.

Ihre Nichte kann kaum glauben, was passiert ist. «Es ging alles so schnell, sagt sie gegenüber dem Portal. «Manchmal frage ich mich immer noch, wie das alles so schnell passieren konnte.»

