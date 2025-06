Polizeihund war gestern: Adoptiertes Lama geht auf Streife Die Carabineros von Chile haben ein ungewöhnliches neues Mitglied: das verwaiste Baby-Lama Miguelito. Das Jungtier begleitet die Beamten bei Patrouillen und sorgt für gute Stimmung auf dem Revier. 19.06.2025

Die Carabineros von Chile haben ein ungewöhnliches neues Mitglied: das verwaiste Baby-Lama Miguelito. Das Jungtier begleitet die Polizeibeamten bei Patrouillen und sorgt für gute Stimmung auf dem Revier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der chilenischen Wüstenregion Tarapacá hat eine Polizeistation den verwaisten Lama-Jungen Miguelito aufgenommen, weil sich sonst niemand um ihn hätte kümmern können.

Miguelito trägt eine eigene Uniform, wird liebevoll versorgt und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Polizeiteams. Mehr anzeigen

Was macht ein Lama in Polizeiuniform mitten in der chilenischen Wüste? Ganz einfach: seinen Job!

Miguelito, ein verwaistes Baby-Lama, wurde von der Polizei eines abgelegenen Grenzpostens aufgenommen, nachdem seine Mutter bei der Geburt verstorben war. Seither wird das Jungtier mit der Flasche gefüttert, macht Spaziergänge im Hof – und trägt voller Stolz seine eigene Polizeiuniform mit aufgesticktem Namensschild.

Als fester Bestandteil des Teams begleitet er die Beamten bei Patrouillen und sorgt für gute Stimmung auf dem Revier. Durch seine Popularität in den sozialen Medien wurde Miguelito sogar zu einer kleinen Berühmtheit – mit einem offiziellen Video auf dem YouTube-Kanal der chilenischen Polizei.

