Fusa Tatsumi wurde die älteste Person Japans, nachdem die 119-jährige Rekordhalterin Kane Tanaka im April 2022 verstorben war. (Archivbild vom 30. Juni 2022) IMAGO/Kyodo News

Fusa Tatsumi ist mit 116 Jahren in einem Pflegeheim gestorben. Sie war die älteste Person in Japan. Ebenfalls 116 ist auch der aktuell älteste Mensch überhaupt, ebenfalls eine Frau.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Japans ältester Mensch, Fusa Tatsumi, ist mit 116 Jahren in einem Pflegeheim in Osaka verstorben.

Sie löste die 119-jährige Rekordhalterin Kane Tanaka nach deren Tod im April 2022 ab.

Den Rekord als ältester Mensch der Welt hält derzeit die in den USA geborene Spanierin Maria Branyas, die im März dieses Jahres ihren 116. Geburtstag feierte. Mehr anzeigen

Im Alter von 116 Jahren ist der älteste Mensch Japans gestorben. Die dreifache Mutter Fusa Tatsumi sei am Dienstag in einem Pflegeheim in Osaka gestorben, teilten die Behörden mit. «Ich erinnere mich, in welch guter Verfassung Fusa Tatsumi war», schrieb Gouverneur Hirofumi Yoshimura mit Verweis auf eine von ihm besuchte Veranstaltung zu Ehren der Rekordhalterin im September.

Fusa war zum ältesten Menschen Japans geworden, nachdem die vorige japanische Rekordhalterin Kane Tanaka im April vergangenen Jahres mit 119 Jahren gestorben war. Sie war zuvor auch vom Guinnessbuch der Rekorde zum ältesten Menschen der Welt erklärt worden. Diesen Rekord hält derzeit die in den USA geborene Spanierin Maria Branyas, die im März ihren 116. Geburtstag feierte.

Japan hat nach Monaco weltweit die zweitälteste Bevölkerung der Welt. In dem Land leben mehr als 47'000 über 100-Jährige.