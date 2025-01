Ärzte entfernen 1,5-Kilo-Tumor bei achtjährigem Mädchen

In einer komplizierten Operation wurde einem achtjährigen Mädchen ein 1,5 Kilogramm schwerer Tumor entfernt. (Symbolbild) sda

In einer komplizierten Operation wurde einem achtjährigen Mädchen in Rom ein 1,5 Kilogramm schwerer Tumor entfernt. Die kleine Patientin ist auf dem Weg der Besserung.

tafi Andreas Fischer

Er wuchs bis in das Herz: Ärztinnen und Ärzte haben einem achtjährigen Mädchen einen riesigen Tumor entfernt. Das sogenannte Nephroblastom wog 1,5 Kilogramm. Die Operation fand am vatikanischen Kinderspital Bambino Gesù in Rom statt und dauerte mehr als neun Stunden.

Alessandro Crocoli, Leiter der Abteilung für onkologische Chirurgie am Spital, wertet den erfolgreichen Eingriff nicht nur als «medizinischen Sieg, sondern auch als grosse Hoffnung für viele Familien, die sich in einer ähnlichen Situation befinden», zitiert «20 Minuten» aus einer Mitteilung der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Demnach habe das Mädchen in den Monaten vor der Operation sechs Zyklen einer Chemotherapie erhalten. Dadurch wurde die Masse des Tumors verringert.

Herzschlag wurde ausgesetzt

Beim Eingriff selbst sei zunächst die rechte Niere entfernt worden, die aufgrund des Tumors zehnmal grösser war als normal. Danach hätten Herzchirurgen den Herzschlag der kleinen Patientin ausgesetzt und das Mädchen mit einem extrakorporalen Kreislauf am Leben erhalten. Dies war nötig, um den Teil des Tumors zu entfernen, der bereits im Vorhof des Herzens wucherte.

Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Intensivstation sei das Mädchen auf dem Weg der Besserung, teilte das Spital mit. Die Behandlung wird mit einer Strahlentherapie und weiteren Zyklen der Chemotherapie fortgesetzt.