Rund sechs Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei hat die Ärztekammer in der Region vor gesundheitlichen Langzeitschäden gewarnt. Vor allem Frauen und Kleinkinder seien gefährdet.

Es mangele nach dem Erdbeben an ausgewogener Ernährung, was bei Kindern zu Entwicklungsstörungen führen könne. Schwangere seien ebenso gefährdet.

Schwierige Operationen müssten in der Grossstadt Adana vorgenommen werden. Die Spitäler dort seien bereits überlastet.

Am 6. Februar waren die Südosttürkei und Nordsyrien von zwei Beben der Stärken 7,7 und 7,6 erschüttert worden. Mehr als 50’000 Menschen kamen nach offiziellen Angaben allein in der Türkei ums Leben. Nicht nur die Türkische Ärztevereinigung zweifelt jedoch an dieser Zahl und schätzt, dass sie deutlich höher sei.