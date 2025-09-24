Aggressives Eichhörnchen greift Menschen in Kalifornien an. (Archivbild) Bild: Han Yan/XinHua/dpa

Ungewöhnliche Attacke: Wegen eines aggressiven Eichhörnchens haben zwei Frauen in Kalifornien die Notaufnahme aufsuchen müssen. Jetzt wird über den Grund des Angriffs gerätselt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Wegen eines aggressiven Eichhörnchens haben zwei Frauen in Kalifornien einem Fernsehbericht zufolge die Notaufnahme aufsuchen müssen. Joan Heblack berichtete dem Fernsehsender KGO-TV, dass sie in einem Stadtteil von San Rafael zu Fuss unterwegs gewesen sei, als das Eichhörnchen plötzlich ihr Bein angegriffen und sie gebissen und sich in sie eingekrallt habe.

Isabel Campoy berichtete ebenfalls von einem Angriff in der gleichen Gegend. In ihrem Fall sei das Tier vom Boden auf ihr Gesicht gesprungen und sei dann auf ihrem Arm gelandet, der dann geblutet habe.

Flyer warnen vor dem Eichhörnchen

Bewohnerinnen und Bewohner werden jetzt mit Flyern vor dem Eichhörnchen gewarnt. Mehr als fünf Menschen seien bereits von einem «sehr gemeinen Eichhörnchen» angegriffen worden, heisst es.

Vanessa Potter von der Wildtier-Rettungsorganisation WildCare in San Rafael nördlich von San Francisco sagte dem Fernsehsender, das aggressive Verhalten sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Eichhörnchen als Junges von Menschen gefüttert und gepflegt worden sei. Eichhörnchen seien keine Überträger der Tollwut, sagte sie.