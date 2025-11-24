  1. Privatkunden
Spektakuläre Rettung aus der Luft Agrardrohne zieht Mann aus reissendem Fluss in Vietnam

Von Christian Thumshirn

24.11.2025

Dramatische Rettung: Nach einer Sturzflut befreit eine Drohne einen vietnamesischen Farmer aus den Wassermassen. Hightech trifft auf puren Überlebenskampf – die Bilder gehen um die Welt. Doch wäre so etwas auch in der Schweiz möglich?

Von Christian Thumshirn

24.11.2025, 19:46

24.11.2025, 19:56

Ein Video aus Vietnam sorgt derzeit weltweit für Aufsehen: Es zeigt, wie eine schwere Agrardrohne einen 49-jährigen Bauern aus reissenden Fluten hebt. Der Mann war in der Provinz Dak Lak auf einer kleinen Insel im Hochwasser eingeschlossen, während der Fluss binnen Minuten weiter anschwoll.

Hightech-Rettung mitten im Hochwasser-Chaos

Die Rettungskräfte setzten auf moderne Technik und lieferten Bilder, die an eine Filmszene erinnern: Die Drohne schwebt nur knapp über dem Wasser, lässt ein Rettungsseil herab und zieht den völlig entkräfteten Mann gegen die brutale Strömung in die Höhe.

Die spektakuläre Aktion ereignet sich mitten in den schlimmsten Überschwemmungen, die Vietnam seit Jahrzehnten erlebt: Mehr als 55 Tote, zehntausende überflutete Häuser, ganze Regionen abgeschnitten. Und doch endet diese Szene mit einem Happy End.

Könnte eine solch spektakuläre Drohnenrettung auch in der Schweiz gelingen?

