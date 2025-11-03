Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende

Viswashkumar Ramesh hat mit BBC über seine Erlebnisse gesprochen. Screenshot BBC

Viswashkumar Ramesh hat als einziger von 242 Passagieren den Flugzeugabsturz in Indien im Juni überlebt. Jetzt spricht er über seine körperlichen und seelischen Schmerzen und den Verlust seines Bruders.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viswashkumar Ramesh ist der einzige Überlebende des Absturzes einer Air-India-Maschine, bei dem im Juni 241 Menschen starben.

Seither leidet er unter schweren körperlichen und psychischen Folgen.

Ramesh kritisiert die geringe Entschädigung von Air India und sucht nun öffentlich Unterstützung. Mehr anzeigen

Die Bilder der Katastrophe gingen um die Welt: Im Juni stürzt eine Boeing 787-8 von Air India kurz nach dem Start in ein Wohngebiet nahe dem Flughafen der Grossstadt Ahmedabad. 241 Menschen kommen ums Leben. Kurz nach der Unglücksmeldung wird bekannt: Ein Mann hat den Absturz tatsächlich überlebt – und dies erst noch – relativ – leicht unverletzt.

Viswashkumar Ramesh heisst der Mann, der sich selbst als den «glücklichsten Menschen» der Welt bezeichnet. Dennoch leide er unter erheblichen physischen und psychischen Belastungen, wie er der «BBC» erzählt.

Seit seiner Rückkehr nach Leicester kämpfe Ramesh mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und habe Schwierigkeiten, mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn zu kommunizieren. Denn: Obwohl Ramesh sein Überleben als «Wunder» bezeichnet, verlor er beim Unglück seinen Bruder Ajay, der nur wenige Sitze entfernt sass.

«Mein Bruder war mein Rückhalt»

Der Verlust habe sein Leben stark beeinflusst: «Mein Bruder war mein Rückhalt. In den letzten Jahren hat er mich immer unterstützt.» Die Auswirkungen des Unfalls auf sein Familienleben seien verheerend. «Jetzt bin ich allein. Ich sitze nur in meinem Zimmer, spreche nicht mit meiner Frau oder meinem Sohn. Ich ziehe es vor, allein zu sein», sagt Ramesh.

Miracles do happen, the lone survivor of today’s crash of Air India. pic.twitter.com/2Tstv6ZTMI — Faisal Yousaf (@FaisalYousaf66) June 12, 2025

Auf die Frage nach seinen Erinnerungen an den Absturz sagte Ramesh: «Ich kann jetzt nichts dazu sagen.» Es sei zu schmerzhaft, sich an die Ereignisse zu erinnern. Über seine Rettung spricht er hingegen: Er habe sich aus seinem Sitz 11A durch eine Öffnung im Rumpf befreien können. Seither leide er unter Schmerzen im Bein-, Schulter-, Knie- und Rückenbereich und ist arbeitsunfähig. «Wenn ich gehe, kann ich nicht richtig gehen, langsam, langsam, meine Frau hilft.»

Streit um Entschädigung mit Air India

Es ist das erste Interview, das Ramesh seit dem Unglück gibt. Dazu geraten hat ihm unter anderem sein Berater Sanjiv Patel: «Diejenigen, die hier sitzen sollten, sind die Führungskräfte von Air India», so Patel. Grund für den Unmut: Die Entschädigung von 21'500 Pfund (rund 22'800 Franken), die Ramesh von Air India erhielt, reichen nicht aus.

Das Familienfischereigeschäft, das Ramesh vor dem Absturz mit seinem Bruder führte, sei seitdem zusammengebrochen. Man habe versucht, Air India dreimal zu einem Treffen zu bewegen – und alle drei Anfragen seien entweder ignoriert oder abgelehnt worden. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit wolle man nun den Druck erhöhen.

Die Fluggesellschaft hingegen betont, dass die Unterstützung von Ramesh und den betroffenen Familien oberste Priorität hat. «Ein Angebot wurde an die Vertreter von Herrn Ramesh gemacht, ein solches Treffen zu arrangieren, wir werden weiterhin Kontakt aufnehmen und hoffen sehr auf eine positive Antwort», zitiert die «BBC» aus einem Schreiben von Air India.