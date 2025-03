A320 landet nach acht Stunden wieder am Start-Flughafen

Für die Studie wurden eine Vielzahl von Verbindungen mit vier unterschiedlichen Vorausbuchungsfristen zwischen einem Tag und drei Monaten ausgewertet. Rolf Vennenbernd/dpa

Ein geplanter Eurowings-Flug von Düsseldorf nach Tromsø endete für die Passagiere mit einer unerwarteten Rückkehr. Wetterbedingungen führten zu einer turbulenten Reise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Eurowings-Flug von Düsseldorf nach Tromsø musste wegen stürmischen Wetters zweimal umgeleitet werden und kehrte schliesslich nach Düsseldorf zurück.

Die Maschine landete zunächst in Rovaniemi (Finnland), wartete dort eine Stunde auf Wetterbesserung, konnte aber auch beim zweiten Anflug nicht in Tromsø landen.

Nach einer Nacht in Düsseldorf startete der Flug am nächsten Morgen erneut und erreichte Tromsø beim ersten Versuch. Mehr anzeigen

Ein geplanter Flug von Düsseldorf nach Tromsø hat sich für die Passagiere von Eurowings-Flug EW9250 zu einer unerwarteten Rundreise entwickelt. Am Samstag sollte der Airbus A320 in etwa drei Stunden sein Ziel im Norden Norwegens erreichen. Doch das Wetter machte den Reisenden einen Strich durch die Rechnung.

Statt in Tromsø zu landen, führte der Flugweg die Maschine nach Rovaniemi in Finnland. Dort verbrachte der Flieger etwa eine Stunde am Boden, bevor er erneut Richtung Tromsø startete. Doch auch der zweite Anflugversuch scheiterte an den widrigen Wetterbedingungen, und die Maschine kehrte schliesslich nach Düsseldorf zurück. Insgesamt dauerte die Reise fast acht Stunden.

Der Grund für die Umleitung war das stürmische Wetter in Tromsø. Bei der geplanten Ankunftszeit meldete der Flughafen Winde, die über dem sicheren Limit für eine Landung lagen. Ein Airline-Sprecher erklärte, dass die Crew und die 120 Passagiere in Rovaniemi auf eine Wetterbesserung warteten, bevor sie einen weiteren Versuch unternahmen, der jedoch ebenfalls scheiterte.

Nach der Rückkehr nach Düsseldorf wurden die Reisenden in Hotels untergebracht oder konnten die Nacht zu Hause verbringen. Am nächsten Morgen startete der Flug erneut nach Tromsø und landete diesmal erfolgreich beim ersten Versuch.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

