Airbus stürzt über 5000 in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor ein A320 von Jetblue binnen weniger Minuten über 5000 Meter an Höhe und musste in Tampa in Florida notlanden. Mindestens 15 Personen wurden leicht verletzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein Flugzeug von Jetblue binnen weniger Minuten 5000 Meter an Höhe verloren.

Der Airbus A320 war auf dem Weg von der mexikanischen Küstenstadt und Feriendestination Cancún nach Newark im US-Bundesstaat New Jersey, als das Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und schliesslich nach Tampa im USD-Bundesstaat Florida umgeleitet wurde.

«Platzwunde am Kopf»

Zunächst war ungewiss, wie viele Menschen verletzt wurden. Auf Mitschnitten des Funkverkehrs der Webseite LiveATC.net war der Funkspruch zu hören: «Wir haben mindestens drei verletzte Personen. Es scheint, als hätte jemand eine Platzwunde am Kopf.»

Lokale Medien berichteten indessen unter Berufung auf die Feuerwehr von Tampa, dass etwa 15 bis 20 Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in örtliche Spitäler gebracht worden seien. Die Airline selbst machte keine Angaben zur Anzahl der Verletzten.

Nach Information von JetBlue wurden Fluggäste und Besatzungsmitglieder nach der Landung am Flughafen medizinisch untersucht, bevor einige zur weiteren Behandlung in Spitäler gebracht wurden. Der Airbus A320 wurde demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen. Auch die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) hat angekündigt, den Vorfall untersuchen.

Gefahr durch Turbulenzen

In diesem Jahr gab es bereits eine Reihe schwerer Zwischenfälle aufgrund von Turbulenzen oder plötzlichen Höhenverlusten in den USA.

So untersucht die nationale Verkehrssicherheitsbehörde etwa einen Flug der Delta Air Lines im Juli von Salt Lake City nach Amsterdam, bei dem es zu schweren Turbulenzen kam. 25 Menschen wurden verletzt, der Flug nach Minneapolis umgeleitet.

Aufsehen erregte jedoch insbesondere ein schwerer Zwischenfall im vergangenen Jahr. Dabei geriet eine Boeing 777 von Singapore Airlines während des Fluges von London nach Singapur in heftige Turbulenzen. Ein Passagier starb, 53 weitere wurden verletzt, darunter sieben schwer.

