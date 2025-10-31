Airbus stürzt über 5000 in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Notlandung in Florida Airbus stürzt über 5000 in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

Oliver Kohlmaier

31.10.2025

Ein Airbus A320 von Jetblue sackte innert weniger Minuten über 5000 Meter ab.
Ein Airbus A320 von Jetblue sackte innert weniger Minuten über 5000 Meter ab.
Archivbild imago images/CHROMORANGE (Archivbild)

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor ein A320 von Jetblue binnen weniger Minuten über 5000 Meter an Höhe und musste in Tampa in Florida notlanden. Mindestens 15 Personen wurden leicht verletzt.

Redaktion blue News

31.10.2025, 19:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein A320 von Jetblue sackte in wenigen Minuten über 5000 Meter ab und musste in Tampa, Florida, notlanden.
  • Nach Angaben der Feuerwehr in Tampa wurden 15 bis 20 Personen ins Spital gebracht.
  • Die Ursache des Zwischenfalls ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein Flugzeug von Jetblue binnen weniger Minuten 5000 Meter an Höhe verloren. 

Der Airbus A320 war auf dem Weg von der mexikanischen Küstenstadt und Feriendestination Cancún nach Newark im US-Bundesstaat New Jersey, als das Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und schliesslich nach Tampa im USD-Bundesstaat Florida umgeleitet wurde.

«Platzwunde am Kopf»

Zunächst war ungewiss, wie viele Menschen verletzt wurden. Auf Mitschnitten des Funkverkehrs der Webseite LiveATC.net war der Funkspruch zu hören: «Wir haben mindestens drei verletzte Personen. Es scheint, als hätte jemand eine Platzwunde am Kopf.»

Rüttel-Rangliste. Die turbulentesten Flugrouten Europas führen über die Schweiz

Rüttel-RanglisteDie turbulentesten Flugrouten Europas führen über die Schweiz

Lokale Medien berichteten indessen unter Berufung auf die Feuerwehr von Tampa, dass etwa 15 bis 20 Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in örtliche Spitäler gebracht worden seien. Die Airline selbst machte keine Angaben zur Anzahl der Verletzten.

Nach Information von JetBlue wurden Fluggäste und Besatzungsmitglieder nach der Landung am Flughafen medizinisch untersucht, bevor einige zur weiteren Behandlung in Spitäler gebracht wurden. Der Airbus A320 wurde demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen. Auch die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) hat angekündigt, den Vorfall untersuchen.

Gefahr durch Turbulenzen

In diesem Jahr gab es bereits eine Reihe schwerer Zwischenfälle aufgrund von Turbulenzen oder plötzlichen Höhenverlusten in den USA.

So untersucht die nationale Verkehrssicherheitsbehörde etwa einen Flug der Delta Air Lines im Juli von Salt Lake City nach Amsterdam, bei dem es zu schweren Turbulenzen kam. 25 Menschen wurden verletzt, der Flug nach Minneapolis umgeleitet.

Fast 2000 Meter abgesackt. Turbulenzen töten Fluggast und verletzen Dutzende Passagiere

Fast 2000 Meter abgesacktTurbulenzen töten Fluggast und verletzen Dutzende Passagiere

Aufsehen erregte jedoch insbesondere ein schwerer Zwischenfall im vergangenen Jahr. Dabei geriet eine Boeing 777 von Singapore Airlines während des Fluges von London nach Singapur in heftige Turbulenzen. Ein Passagier starb, 53 weitere wurden verletzt, darunter sieben schwer.

Mehr Videos aus dem Ressort

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Was Haie durch Wasser gleiten lässt, soll künftig auch Flugzeuge effizienter durch die Luft bringen: Mit Riblet-Folien will das Start-up MicroTau den Luftwiderstand senken – und CO₂-Emissionen deutlich reduzieren.

12.06.2025

Mehr zum Thema

Deutschland. Lufthansa-Flieger muss wegen «renitentem Passagier» umdrehen

DeutschlandLufthansa-Flieger muss wegen «renitentem Passagier» umdrehen

Gäste durch Kabine geschleudert. Passagierjet muss wegen extremen Turbulenzen notlanden – 25 Verletzte

Gäste durch Kabine geschleudertPassagierjet muss wegen extremen Turbulenzen notlanden – 25 Verletzte

Zwischenfälle in der Luft und ihre Folgen. Notlandung geglückt, alle wohlauf – und für immer gezeichnet

Zwischenfälle in der Luft und ihre FolgenNotlandung geglückt, alle wohlauf – und für immer gezeichnet

Meistgelesen

Keine Essensmarken für Millionen – doch Trump prasst weiter wie gewohnt
Das ändert sich im November in der Schweiz
Hausdurchsuchungen in Österreichs Ski-Szene
Fringer ärgert sich über YB-Entscheid – Contini meldet sich auf Instagram
Airbus stürzt über 5000 in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte