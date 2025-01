Aktivisten blockieren Fleischregal – Kunden wehren sich

Ärger im Supermarkt: Aktivisten blockieren Fleischabteilung und Kundschaft wehrt sich In einem englischen Supermarkt protestiert die Gruppierung Animal Rising und blockiert den Zugang zur Fleischabteilung. Sie kritisiert das RSPCA-Tierschutzsiegel auf Fleischprodukten. 22.01.2025

In einem englischen Supermarkt protestiert die Gruppierung Animal Rising und blockiert den Zugang zur Fleischabteilung. Sie kritisiert das RSPCA-Tierschutzsiegel auf Fleischprodukten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Videos auf TikTok zeigen verärgerte Kund*innen in einem Supermarkt im englischen Southampton.

Aktivisten der Gruppierung Animal Rising blockieren den Zugang zur Fleischabteilung.

Der Protest richtet sich gegen das RSPCA-Tierschutzsiegel auf den Fleischprodukten.

Ende 2024 gaben der Präsident von RSPCA-Chris Packham und die Vizepräsidentin Caroline Lucas ihren Rücktritt bekannt.

Hintergrund war die Veröffentlichung von Videomaterial durch Animal Rising. Darauf waren Fälle von Tierquälerei auf zertifizierten Farmen zu sehen. Mehr anzeigen

«Was denken Sie, wer Sie sind?» – «Dann ramme ich Sie eben mit meinem Einkaufswagen!»

Die Kund*innen im englischen Supermarkt sind empört, weil ihnen eine Gruppe von Menschen den Weg versperrt. Es sind Aktivisten für Tierrecht der Organisation Animal Rising.

Mit einem Sitzprotest blockieren sie den Zugang zur Fleischabteilung und kritisieren damit das RSPCA-Tierschutzsiegel auf Fleischprodukten in Lebensmittelgeschäften. Das Label sei ungenügend und lasse Tierquälerei zu. Gleich in mehreren Städten in England kam es zu solchen Protesten.

Tierschutzorganisation in der Kritik

RSPCA ist eine Tierschutzorganisation in England und gehört zu den grössten der Welt. Königin Elizabeth II war Schirmherrin der Organisation. Ende 2024 traten der Präsident Chris Packham und die Vizepräsidentin Caroline Lucas von ihrem Amt zurück.

Grund für den Rücktritt waren Videomaterial, das Animal Rising veröffentlichte. Darauf waren bedenkliche Zustände der Tiere auf von RSPCA zertifizierten Farmen zu sehen.

