Zwischenstopp in Magdeburg: Entwendete Mausfigur vor Landtag aufgetaucht Die Maus auf politischer Mission: Am Dienstag wurde sie von Aktivisten der Organisation Campact entwendet, nach einem Zwischenstopp in Mainz ist die Statue nun vor dem Magdeburger Landtag aufgetaucht. 17.10.2024

Plötzlich ist die Maus, bekannt aus «Die Sendung mit der Maus», weg. Als Statue steht sie vor dem Gebäude des öffentlichen Senders WDR. Mit der Entführung kämpfen Aktivist*innen gegen Kürzungen beim staatlichen TV.

Eine Statue der Maus aus «Die Sendung mit der Maus» ist am Dienstag dieser Woche von ihrem Platz vor dem Gebäude des Westdeutschen Rundfunks in Köln entfernt worden.

Zwei Tage später steht die Maus in Mainz, zuerst vor der Redaktion des ZDF, dann vor dem Landtag von Rheinland-Pfalz.

Die Entführung der Maus ist eine Aktion des Vereins Campact, der damit gegen Budget-Kürzungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern im Zuge der Rundfunk-Reform protestiert. Mehr anzeigen

Seit Jahren steht die Maus vor dem Gebäude des Westdeutschen Rundfunks WDR in Köln. Doch am Dienstag 13. Oktober ist sie weg. An ihrer Stelle nur noch ein Schild: «Ich muss etwas Wichtiges erledigen. Deswegen gehe ich auf eine kleine Reise», steht da. «Aber macht euch keine Sorgen! Es geht mir gut und in ein paar Tagen bin ich wohlbehalten wieder zurück.»

Dass mehr als konventioneller Diebstahl hinter dem Verschwinden der mannshohen Maus steckt, lässt das Schild bereits vermuten.

Schon da vermuten deutsche Medien Mitarbeitende des öffentlich-rechtlichen Senders hinter der Entführung.

Einen Tag nach dem «Maus-Napping» bekennt sich die deutsche Aktivistengruppe Campact zu der Tat. «Wir haben die Maus», schreibt der Verein in seinem X-Kanal, « … auf ihrer Reise begleitet.» Sie sei stinksauer wegen Kürzungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland.

Protest gegen Kürzungen bei ARD, ZDF und Co.

Am Donnerstag, einen weiteren Tag später, steht die orange Riesen-Maus in Mainz, rund 150 Kilometer von ihrem angestammten Platz entfernt, im Eingangsgelände des ZDF, wie dieser ebenfalls öffentlich-rechtliche Sender mitteilt. Später taucht die Figur vor dem Landtag von Rheinland-Pfalz auf, der sich in der gleichen Stadt befindet.

Die Maus werde in verschiedenen deutschen Städten Halt machen, um ein Zeichen gegen die drastischen Kürzungen im Informations- und Bildungsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zitiert der ZDF Astrid Dellmann, Geschäftsführerin des Vereins Campact.

Hintergrund ist die Rundfunkreform, die die staatlichen Sender Deutschlands fit für die Zukunft machen soll. Die Bundesländer haben kürzlich ihre Vorschläge dazu eingereicht. Medienberichten zufolge stehen auch Spartenkanäle wie 3Sat, ZDF Neo oder Tagesschau24 auf dem Prüfstand.

Die Maus ist gerade mit uns auf einer kleinen Reise. 🐭



Denn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll viel Geld gekürzt & eine ganze Reihe TV- & Radiosender, wie 3sat, ZDFneo & Tagesschau24 gestrichen werden.



Campact will Maus nach einer Woche zurückbringen

Der Verein Campact macht geltend, nicht grundsätzlich gegen Budget-Kürzungen bei öffentlichen Sendern zu sein, wohl aber gegen Einsparungen bei Bildungs- und Informationssendungen. Deshalb werde die Maus ihre Reise fortsetzen und darauf aufmerksam machen. Anders gesagt, die Aktivist*innen wollen die, wenn nicht gestohlene, dann zumindest ohne Einwilligung geborgte Statue in weiteren deutschen Städten aufstellen.

Aktuell scheinen weder der WDR noch die Polizei der Tournee der Maus ein Ende bereiten zu wollen. Campact hat versprochen, die Figur nach einer Woche wieder an ihren Ort zu stellen. Das könnte den WDR weniger kosten, als wenn er es auf eine Kraftprobe mit den Medien-Aktivist*innen ankommen lässt.