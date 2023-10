Der massgeschneiderte Kaffee wird ab dem 1. Dezember auf allen Alaska-Airlines-Flügen serviert. Alaska Airlines

In 10'000 Metern Höhe schmeckt alles anders – auch der Kaffee. Gemeinsam mit einem neuen Lieferanten will Alaska Airlines jetzt die optimale Mischung für den Genuss über den Wolken kreiert haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alaska Airlines hat einen neuen Kaffeelieferanten: die in Portland ansässige Rösterei Stumptown.

Gemeinsam haben die beiden Partner eine spezielle Kaffeemischung kreiert, die auf die veränderte Geschmackswahrnehmung in 10'000 Metern Höhe angepasst ist.

Den Vertrag mit Starbucks hat die Airline beendet. Mehr anzeigen

Rund ein Jahr lang habe man mit der Rösterei Stumptown an einer Kaffeemischung gearbeitet, die den Passagier*innen von Alaska Airlines auf Reisehöhe den perfekten Kaffeegenuss verspricht – das teilte die Fluggesellschaft mit.

Bekannt ist, dass Essen und Getränke in 10'000 Metern Höhe aufgrund der trockenen Luft und des veränderten Luftdrucks anders wahrgenommen werden: Was am Boden überwürzt schmecken würde, schmeckt in der Luft gerade richtig.

Für den besten Kaffee über den Wolken sollen mehr als 20 verschiedene Versionen getestet worden sein, berichtet CNN. Dabei standen neben den Röstungen an sich verschiedene Mahlgrade, Dosierungen und sogar das passende Filterpapier zur Wahl.

Noten von Marshmallows und Kirschen

Als Geschmacks-Basis diene demnach «Holler Mountain» von Stumptown, eine mitteldunkle Mischung, der dann kräftigere Noten hinzugefügt worden seien. Diese sollen nach Marshmallows, gebräunter Butter und Toffee schmecken. Hinzu komme ein «zarter Hauch» von Zitrusölen und Kirschen. Dadurch erhielten die Kaffeenoten beim Genuss in der Luft einen «komplexeren» Geschmack, so das vollmundige Versprechen.

Man habe die Mischung sogar mit Kafferahm und Guetzli geschmacklich getestet, um «die beste Kombination sicherzustellen», hiess es.

Ab dem 1. Dezember wird der massgeschneiderte Kaffee auf allen Alaska-Airlines-Flügen serviert. Das Nachsehen hat Starbucks, der bisherige Kaffeelieferant der Airline. Der Carrier hat den Vertrag mit der grössten Kaffeehauskette der Welt nicht verlängert.