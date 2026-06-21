Alkoholverbot in Teilen Frankreichs wegen Hitzewelle

In Frankreich darf auf öffentlichen Strassen aktuell kein Alkohol getrunken werden. KEYSTONE

Angesichts der extremen Hitze gilt in Teilen Frankreichs, darunter der Hauptstadt Paris, während der in dem Land gross gefeierten «Fête de la musique» ein Alkoholverbot auf öffentlichen Strassen.

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Davon betroffen sind insbesondere 35 Départements, für die der französische Wetterdienst Météo France ab 12 Uhr die höchste Hitze-Warnstufe Rot verhängte.

Die französische Regierung hatte mitgeteilt, dass die Präfekte dieser Verwaltungsbezirke Verbote für Alkoholkonsum im öffentlichen Raum erlassen würden. Damit sollen Rettungsdienste entlastet werden. Mancherorts wurden die Feierlichkeiten zu dem Musikfest abgesagt.

Die rote Hitzewarnung könnte in den nächsten Tagen auf weitere Départements ausgeweitet werden, so Météo France. Die erwarteten Spitzenwerte von bis zu 41 Grad am Sonntag sollen demnach noch weiter nach oben klettern. Ausserdem warnte der Wetterdienst vor einer hohen Waldbrandgefahr in einigen Gebieten.

Menschen unter einem Sonnenschirm am Strand von Gravelines. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa/Archivbild Keystone

Schliessung von mehr als 800 Schulen angekündigt

Die Hitzewelle trifft auch die französischen Schülerinnen und Schüler: Wie Frankreichs Bildungsminister Édouard Geffray laut Medien ankündigte, werden am Montag 845 Grund- und Mittelschulen in Frankreich geschlossen.

Diese Einrichtungen würden keine Schüler aufnehmen oder nur einen minimalen Betrieb gewährleisten, erklärte er demnach. Etwa 1800 weitere Einrichtungen würden ihre Stundenpläne anpassen und die Schüler am frühen Nachmittag nach Hause schicken.

Selbst der französische Staatspräsident Emmanuel Macron rief auf der Plattform X dazu auf, angesichts der hohen Temperaturen wachsam zu sein. «Lasst uns gemeinsam auf unsere älteren Mitmenschen, unsere Kinder und auf alleinstehende oder schutzbedürftige Menschen achten», schrieb er. Bahnchef und Ex-Premierminister Jean Castex empfahl laut Medienberichten «vulnerablen» Personen, auf das Zugfahren zu verzichten.