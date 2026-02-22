Die in den vergangenen Tagen vor der dänischen Insel Fanø gestrandeten Pottwale sind tot. Dem Fernsehsender DR zufolge sind am Freitag vier Pottwale zwischen Fanø und der Halbinsel Skallingen entdeckt worden. Im Laufe des Samstags seien zwei weitere Tiere hinzugekommen.
Bei den nun gestrandeten Tieren handelt es sich um junge Männchen. Die Kieferknochen werden der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge von den toten Tieren abgesägt und zur weiteren Analyse an die Universität Kopenhagen geschickt. Zur Anzahl der gestrandeten Tiere gab es Samstag unterschiedliche Angaben. Zunächst hiess es, einige Tiere seien noch am Leben.
Drittes Stranden von Walen im laufenden Jahr
Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Pottwale in Dänemark stranden. Erst vor drei Wochen tauchte ein fast 14 Meter langes Tier an einem Strand in Nordjütland auf. Wenige Tage später wurde ein weiterer Pottwal auf einer Sandbank in der Nähe der Stadt Esbjerg entdeckt. Vor den aktuellen Vorfällen war der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge zuletzt vor zehn Jahren ein Pottwal in Dänemark gestrandet.
Zu dieser Jahreszeit wandern männliche Wale laut der dänischen Umweltschutzbehörde aus den kalten Gewässern der Arktis in wärmere Gebiete südlich von England. Manchmal verirren sie sich dabei und geraten in flachere Gewässer.
Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung
Sechs Stunden Warten, wenige Sekunden Zeit: Reuters-Fotograf Phil Noble schildert, wie ihm die Aufnahme gelang, die binnen Stunden um den Globus ging – und einen Royal erstmals wie einen gewöhnlichen Beschuldigten zeigt.
21.02.2026
Hund entsorgt illegal den Müll seines Herrchens
Ein Überwachungsvideo zeigt einen Hund, der in Catania, Italien, illegal Kehricht entsorgt. Sein Besitzer hat ihm das Ablegen von Plastiksäcken beigebracht.
20.02.2026
Undercover in Thailand: Hier schnappen Polizisten als tanzende Löwen einen Einbrecher
In Thailand griff die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode um einen Dieb zu stellen. Während des traditionellen Neujahrsfests lauern die Beamten ihm in einem Löwenkostüm auf.
20.02.2026
Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung
Hund entsorgt illegal den Müll seines Herrchens
Undercover in Thailand: Hier schnappen Polizisten als tanzende Löwen einen Einbrecher