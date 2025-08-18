Gleitschirmpilot und Bergsteiger sterben in den Walliser Alpen

Ein Helikopter der Air Zermatt brachte den verletzten Bergsteiger ins Spital von Sitten. (Archivbild) Keystone

Tragischer Doppelunfall in den Walliser Alpen: Ein Gleitschirmpilot stürzt am Sonntag bei Saas-Fee tödlich ab. Am selben Tag verunglückt ein Alpinist in eine Gletscherspalte und stirbt trotz Rettungseinsatz später im Spital.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag sind gleich zwei Personen in den Walliser Alpen ums Leben gekommen.

Ein polnischer Bergsteiger ist nach einem Sturz in eine Gletscherspalte auf dem Monte-Rosa-Gletscher in Zermatt VS ums Leben gekommen.

Und ein Gleitschirmpilot stirbt bei einem Absturz in Saas-Fee VS. Mehr anzeigen

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntag bei Saas-Fee VS abgestürzt und ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den Toten am nächsten Morgen beim Domjoch auf einer Höhe von rund 4300 Metern.

Nachdem der Begleiter des verunfallten Gleitschirmpiloten keinen Kontakt mehr zu diesem hatte, schlug er Alarm, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Bei einer Suchaktion wurde der Vermisste am Montagmorgen gefunden.

Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch dessen Tod feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen und eine Untersuchung der genauen Umstände des Unfalls ist im Gange.

Hilferufe aus der Gletscherspalte

Am Sonntagnachmittag hörte ein Alpinistenpaar während ihrer Tour Hilferufe aus einer Gletscherspalte auf dem Monte-Rosa, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Es konnte die Rufe lokalisieren und alarmierte die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation.

Mit Unterstützung eines Helikopters der Air Zermatt konnte der Verunfallte aus der Spalte geborgen werden. Er erhielt vor Ort erste medizinische Betreuung. Anschliessend wurde der 34-jährige Alpinist ins Spital von Sitten geflogen, wo er jedoch an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.