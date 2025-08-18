Gleitschirmpilot und Bergsteiger sterben in den Walliser Alpen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Doppelunfall Gleitschirmpilot und Bergsteiger sterben in den Walliser Alpen

Redaktion blue News

18.8.2025 - 19:05

Ein Helikopter der Air Zermatt brachte den verletzten Bergsteiger ins Spital von Sitten. (Archivbild)
Ein Helikopter der Air Zermatt brachte den verletzten Bergsteiger ins Spital von Sitten. (Archivbild)
Keystone

Tragischer Doppelunfall in den Walliser Alpen: Ein Gleitschirmpilot stürzt am Sonntag bei Saas-Fee tödlich ab. Am selben Tag verunglückt ein Alpinist in eine Gletscherspalte und stirbt trotz Rettungseinsatz später im Spital.

Keystone-SDA, Redaktion blue News

18.08.2025, 19:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Sonntag sind gleich zwei Personen in den Walliser Alpen ums Leben gekommen.
  • Ein polnischer Bergsteiger ist nach einem Sturz in eine Gletscherspalte auf dem Monte-Rosa-Gletscher in Zermatt VS ums Leben gekommen.
  • Und ein Gleitschirmpilot stirbt bei einem Absturz in Saas-Fee VS.
Mehr anzeigen

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntag bei Saas-Fee VS abgestürzt und ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den Toten am nächsten Morgen beim Domjoch auf einer Höhe von rund 4300 Metern.

Nachdem der Begleiter des verunfallten Gleitschirmpiloten keinen Kontakt mehr zu diesem hatte, schlug er Alarm, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Bei einer Suchaktion wurde der Vermisste am Montagmorgen gefunden.

Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch dessen Tod feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen und eine Untersuchung der genauen Umstände des Unfalls ist im Gange.

Hilferufe aus der Gletscherspalte

Am Sonntagnachmittag hörte ein Alpinistenpaar während ihrer Tour Hilferufe aus einer Gletscherspalte auf dem Monte-Rosa, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Es konnte die Rufe lokalisieren und alarmierte die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation.

Mit Unterstützung eines Helikopters der Air Zermatt konnte der Verunfallte aus der Spalte geborgen werden. Er erhielt vor Ort erste medizinische Betreuung. Anschliessend wurde der 34-jährige Alpinist ins Spital von Sitten geflogen, wo er jedoch an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Meistgelesen

Selenskyjs Kleiderwahl sorgt schon wieder für Wirbel +++ Russischer Panzer fährt unter US-Flagge
Gleitschirmpilot und Bergsteiger sterben in den Walliser Alpen
Trump setzt Selenskyj vor Gipfeltreffen unter Druck
«Es ist nicht so schlimm, haltet es aus» – Angeklagte soll Opfer zu Treffen mit Freier gezwungen haben
Was bedeutet eine Aufgabe des Donbass für die Ukraine?