Babys im Spital vertauscht Spanierin wächst bei falscher Familie auf – eine Million Euro Entschädigung

dpa

23.12.2025 - 21:59

Die Frauen wurden als Neugeborene in einem Spital im nordspanischen Logroño versehentlich vertauscht.
Die Frauen wurden als Neugeborene in einem Spital im nordspanischen Logroño versehentlich vertauscht.
IMAGO/Europa Press (Archivbild)

Vor über 23 Jahren schickt ein Spital in Spanien zwei Babys mit den falschen Eltern heim. Der Fehler kommt erst viele Jahre später ans Licht. Die nun erwachsenen Frauen kämpfen um Entschädigung.

,

DPA, Redaktion blue News

23.12.2025, 21:59

23.12.2025, 22:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Spanierinnen wurden als Neugeborene im Spital versehentlich vertauscht.
  • Später säte ein DNA-Test Zweifel an der Familienzugehörigkeit einer der Frauen. 2021 bestätigten Ermittlungen der Gesundheitsbehörde den Irrtum.
  • Eine der Frauen konnte ihre leibliche Mutter nie kennenlernen, weil diese 2018 verstorben ist.
  • Dieser Frau sind nun 125'000 Euro zusätzlicher Schadenersatz zugesprochen worden. Zuvor hatten beide Frauen jeweils 850'000 Euro erhalten. Gefordert hatten sie 3 Millionen Euro.
Eine Spanierin wurde bei ihrer Geburt im Spital mit einer anderen Neugeborenen vertauscht, wuchs in der falschen Familie auf und bekommt deshalb jetzt, 23 Jahre später, einen Schadenersatz in Höhe von 975'000 Euro (etwa 905'000 Franken) zugesprochen. Das entschied das Oberlandesgericht der Region La Rioja, wie die Justiz mitteilte.

Sowohl die junge Klägerin, die gut drei Millionen Euro gefordert hatte, als auch der regionale Gesundheitsdienst können beim Obersten Gericht Spaniens Einspruch gegen das Urteil einlegen.

DNA-Test brachte Wahrheit ans Licht

Die folgenreiche Verwechslung hatte sich im Juni 2002 im Spital San Millán in Logroño rund 350 Kilometer nordöstlich von Madrid ereignet. Zwei Neugeborene – deren Identitäten geheim bleiben – wurden damals aus unbekannten Gründen mit den falschen Eltern heimgeschickt.

Rente futsch wegen Beamtenfehler. Kommt IV-Rentnerin doch noch zu ihren 20'000 Franken?

Rente futsch wegen BeamtenfehlerKommt IV-Rentnerin doch noch zu ihren 20'000 Franken?

Der Fehler flog viele Jahre später zufällig auf, als eines der beiden Mädchen sich einem DNA-Test unterzog. Erst 2021 hatten beide nach mehrjährigen Ermittlungen der Gesundheitsbehörden Gewissheit, dass sie wegen der Verwechslung nicht in ihren leiblichen Familien aufgewachsen waren. «Menschliches Versagen», lautete seinerzeit die Erklärung der Behörden.

Auch die zweite Betroffene fordert vor Gericht etwa drei Millionen Euro. Beide Frauen halten eine ursprünglich von den Behörden der Region La Rioja zugesprochene Entschädigung von jeweils 850'000 Euro (790'000 Franken) für unzureichend.

Leibliche Mutter eines der Verwechslungsopfer bereits verstorben

In einem der beiden Fälle erhöhte das zuständige Gericht die Summe nun um 125'000 Euro (116'000 Franken). Zur Begründung hiess es unter anderem, die Betroffene habe nach Aufdeckung des Fehlers keinen Kontakt mehr zu ihrer leiblichen Mutter aufnehmen können, da diese bereits 2018 verstorben war.

Aufgrund der Verwechslung seien «irreparable Schäden» entstanden, die Forderung von gut drei Millionen Euro sei deshalb gerechtfertigt, wurde der Anwalt dieser Klägerin, José Sáez Morga, in der Zeitung «El País» zitiert.

San Millán galt lange Zeit als eine der besten öffentlichen Kliniken in La Rioja. 2007 stellte es den Betrieb aber ein, zwei Jahre später wurde das Gebäude abgerissen. Bald soll der Bau eines «neuen Hospitals San Millán» beginnen.

