Frau kauft Bild für 4 Dollar – und macht 190’600 Gewinn

Eine Amerikanerin kauft 2018 auf einem Trödelmarkt ein Bild, das später im Schrank verstaubt. Im Mai 2023 findet sie dank des Internets heraus, dass es das Werk eines berühmten Künstlers ist. Nun wurde es versteigert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Amerikanerin hat 2018 auf einem Trödelmarkt in New Hampshire ein Bild für vier Dollar gekauft.

Fünf Jahre später fragt sie im Internet nach Informationen zu Werk und Urheber.

Eine Restauratorin erkennt, dass das Bild von Newell Convers Wyeth stammt.

Nun wurde es für 191’000 Dollar versteigert. Mehr anzeigen

Es ist der Traum jeder Schnäppchenjägerin und jedes Schnäppchenjägers: In der Brockenstube oder auf dem Flohmarkt wird für kleines Geld ein Objekt erworben, das sich als grosser Wurf entpuppt und sehr viel teuer weiterverkauft werden kann.

Dieses Kunststück ist einer Amerikanerin aus Manchester, New Hampshire, gelungen. 2017 besucht sie einen Trödelmarkt und erwirbt ein Bild, das sie eigentlich bloss wegen des Rahmens gekauft hat. Gerade mal vier Dollar bezahlt sie für das gute Stück.

Zu Hause versucht sie, mehr über das Objekt herauszufinden, scheitert jedoch an der Aufgabe. Erst wird das Bild im Schlafzimmer aufgehängt, dann verschwindet es in einem Schrank, berichtet unter anderem «The Philadelphia Inquirer». Erst im Mai dieses Jahres stolpert sie wieder über den Einkauf – und fragt das Internet um Rat, was Künstler oder Herkunft angeht.

Restauratorin erkennt den Wert

Die Rückseite des Kunstwerks macht Lauren Lewis stutzig: Die Käuferin besucht die Restauratorin und bringt das Bild mit. Lewis erkennt, dass die Malerei von Newell Convers Wyeth ist. Der Künstler hat vier solcher Bilder für Helen Hunt Jacksons Roman «Ramona» gemacht. Der Wert: bis zu 250’000 US-Dollar.

Ganz so viel hat der Käuferin das Gemälde nun bei einer Auktion nicht eingebracht, doch die Investition der vier Dollar hat sich dennoch gelohnt: Das Bild hat nun den Besitzer für 191’000 Dollar gewechselt, was 171’000 Franken entspricht.