Trauer um Daniel Naroditsky Amerikanischer Schach-Grossmeister stirbt mit 29 Jahren

dpa

21.10.2025 - 19:08

Schach-Grossmeister Daniel Naroditsky aus den USA ist gestorben. (Archivbild)

Bild: dpa

Bild: dpa

Bild: dpa

Bild: dpa

Mit 18 wird Daniel Naroditsky Grossmeister. Im Internet bringt der Amerikaner hunderttausenden Zuschauer*innen Schach näher. Zwei Wochen vor seinem 30. Geburtstag ist er unerwartet gestorben.

DPA

21.10.2025, 19:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Schachgrossmeister Daniel Naroditsky ist im Alter von 29 Jahren unerwartet gestorben, wie sein Verein Charlotte Chess Center mitteilte.
  • Naroditsky war nicht nur als Spieler, sondern auch durch Social-Media-Tutorials, Kommentierungen und Lehrtätigkeit bekannt.
  • Er wurde 2013 mit 18 Jahren Grossmeister, gewann zahlreiche Jugendtitel und erreichte 2017 seine höchste FIDE-Elozahl von 2647.
Mehr anzeigen

Der US-Schachgrossmeister Daniel Naroditsky ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das gab sein Club Charlotte Chess Center mit Verweis auf die Familie bekannt. Naroditsky sei unerwartet gestorben, eine Todesursache wurde nicht genannt.

Naroditsky wurde in den letzten Jahren vor allem auch in den sozialen Medien mit seinen Tutorials für Hobbyspieler berühmt. Er unterrichtete Schach bei seinem Verein und arbeitete zudem als Kommentator, Autor und Influencer.

Seinen YouTube-Kanal hatte knapp eine halbe Million Menschen abonniert. «Er war ein talentierter Schachspieler, Kommentator und Lehrmeister. Die Fide spricht Daniels Familie und seinen Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus», teilte der Internationale Schachverband auf X mit.

Naroditsky erlangte im Jahr 2013 im Alter von 18 Jahren den Status eines Grossmeisters. 2007 gewann er den Meistertitel der Fide und die U12-Sektion der Jugendschachweltmeisterschaft.

Bei den US Open 2010 teilte er sich den zweiten Platz, wurde 2011 Internationaler Meister und gewann 2013 die US-Juniorenmeisterschaft. Seine höchste Fide-Elozahl im klassischen Schach von 2647 erreichte er im Mai 2017. Diese Zahl wird aus verschiedenen Faktoren berechnet und gibt die Spielstärke eines Schachspielers an.

