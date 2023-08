Dem britisch-amerikanischen Influencer Andrew Tate wird unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Archivbild: Alexandru Dobre/AP/dpa

Der wegen Vergewaltigung und Menschenhandels angeklagte Influencer Andrew Tate ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Die rumänische Hauptstadt Bukarest, in der er angeklagt wurde, darf er nicht verlassen.

Tate darf sich seinen Mitangeklagten und den mutmasslichen Opfern sowie deren Familien nicht nähern. Ausserdem muss er in Bukarest bleiben.

Tate und seinen Mitangeklagten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um Menschenhandel zu betreiben. Mehr anzeigen

Der in Rumänien wegen Vergewaltigung und Menschenhandels angeklagte Influencer Andrew Tate ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Ein Berufungsgericht in Bukarest gab einem Einspruch Tates am heutigen Freitag statt.

Tate und seine Mitangeklagten dürfen demnach während des laufenden Verfahrens ihre Häuser verlassen, nicht aber die rumänische Hauptstadt und den angrenzenden Landkreis Ilfov, es sei denn, sie erhalten eine richterliche Genehmigung.

Festnahme im vergangenen Dezember

Tates Sprecherin sagte, er dürfe sich auch den Mitangeklagten und mutmasslichen Opfern sowie deren Angehörigen nicht nähern. Der frühere Profi-Kickboxer, der sowohl die britische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, hat bei Twitter mehrere Millionen Follower, darunter viele junge Männer und Schulkinder.

Weil ihm frauenfeindliche Ansichten und Hetze vorgeworfen wurden, ist er von diversen anderen Social-Media-Plattformen ausgeschlossen worden. Er wohnt seit 2017 in Rumänien und wurde dort im vergangenen Dezember festgenommen.

Vorwurf des Menschenhandels

Anklage erhoben wurde auch gegen seinen Bruder Tristan und zwei rumänische Frauen. Ihnen wird vorgeworfen, 2021 eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um in Rumänien, den USA und Grossbritannien Menschenhandel zu betreiben.

Laut den Ermittlern wurden sieben weibliche Opfer nach falschen Liebesbekundungen nach Rumänien gebracht. Dort seien sie sexuell ausgebeutet und körperlich misshandelt worden. Eine der angeklagten Personen habe ein mutmassliches Opfer im März 2022 zwei Mal vergewaltigt.

Bekannt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show herausgeworfen wurde, nachdem ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt. Als Influencer hatte er sich mit frauenverachtenden Aussagen stets in Szene gesetzt. In Grossbritannien und darüber hinaus gilt er als Inbegriff der sogenannten toxischen Männlichkeit.